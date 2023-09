ʻO ka hoʻopaʻapaʻa: ka hoʻoweliweli a me ka hoʻopunipuni ma ka puka pā o Baldur 3

Ua komo ke kaiāulu ʻo Baldur's Gate 3 i kahi kūkākūkā wela e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka Intimidation versus Deception i ka pāʻani. ʻO Baldur's Gate 3 he RPG nui e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i nā ʻano like ʻole e hoʻokele i ka honua a launa pū me nā mea pāʻani ʻole (NPC).

Hiki i nā kamaʻilio me nā NPC ke loaʻa nā hopena ʻokoʻa ma muli o ke ala i lawe ʻia e ka mea pāʻani. ʻO nā hana e like me ka hoʻohana ʻana i ka ʻike mua e hoʻohuli i nā NPC, ka hele ʻana i ka Intimidation, Persuasion, a me ka hoʻopunipuni ʻana, a i ʻole ka hoʻohana ʻana i ka hakakā pololei nā koho kūpono a pau.

I kēia mau lā, ua haʻi kekahi mea pāʻani i kā lākou ʻike hoʻonāukiuki ma ka Baldur's Gate 3 subreddit. Ua haʻi lākou i kahi pilina ma kahi i hoʻopaʻa ʻia ai lākou i loko o ka hale paʻahao a hoʻāʻo e hoʻoweliweli i ke kiaʻi o ka hale paʻahao e hoʻokuʻu iā lākou. ʻO ka mea pōʻino, ua hāʻule ka mea pāʻani i ka nānā hoʻoweliweli a ʻike iā lākou iho "teleported hoʻi" i kā lākou kelepona me ka ʻole o nā hopena.

Ua hoʻopaʻapaʻa ka mea pāʻani i ka hoʻopaʻapaʻa ʻole ʻana i ka Intimidation i hopena i ka hakakā, ʻoiai ua hana lākou i ka hoʻoweliweli maoli a koʻikoʻi i ke kiaʻi. Ua manaʻo lākou ʻo ka hiki ʻole ke hoʻoweliweli i kekahi e alakaʻi pinepine i kahi hakakā ma mua o ka ʻole.

Akā naʻe, ua māhele ʻia nā manaʻo no kēia mea i loko o ke kaiāulu. Ua ʻae kekahi mau mea pāʻani me ka OP a ua manaʻo lākou he hopena ʻoi aku ka koʻikoʻi o ka nānā ʻana i ka Intimidation. ʻAʻole i ʻae kekahi poʻe, me ka ʻōlelo ʻana i ka pane ʻana o kahi kiaʻi ma ka hoʻihoʻi ʻana i ka mea pāʻani i ko lākou keʻena a me ka hoʻokuʻu ʻana i kā lākou hoʻoweliweli me ka mea ʻole he hopena kūpono.

Puka mai ka kuʻikahi ma muli o ke kau ʻana ma waena o ka hoʻoweliweli a me ka hoʻopunipuni. ʻOiai ke hilinaʻi nei ʻo Intimidation i ka hoʻoweliweli kino a me ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻoweliweli, ʻo ka hoʻopunipuni ka nānā ʻana i ka hoʻopunipuni a me ka hoʻohuli ʻana ma o ka ʻōlelo ʻoluʻolu a i ʻole ka hoʻopunipuni ʻana i nā poʻe ʻē aʻe. Ua hoʻopaʻapaʻa ʻo Fans e hāʻule ka hoʻoweliweli ʻole ma lalo o ka hoʻopunipuni ma mua o ka hoʻoweliweli.

ʻO Baldur's Gate 3 kahi pāʻani e hāʻawi i nā mea pāʻani i kahi koho a me ke kūʻokoʻa, e hopena i nā manaʻolana e kūlike nā hopena kikoʻī me ko lākou mau manaʻo. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomanaʻo i ka hiki ʻole ke ʻike ʻia he ʻāpana o ka pāʻani ke ʻōwili ʻole ka dice i ka mea pāʻani.

Sources:

- ʻO Baldur's Gate 3 subreddit