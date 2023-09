ʻO Baldur's Gate 3 NPC i kapa ʻia mai Dungeons & Dragons Sourcebook

Ua ʻike kekahi mea pāʻani ʻaeto o Baldur's Gate 3 ua kapa ʻia kahi NPC koʻikoʻi i ka pāʻani me ka hoʻohana ʻana i kahi waihona puke Dungeons & Dragons Fifth Edition. ʻO Baldur's Gate 3, i hoʻokumu ʻia ma luna o ka RPG tabletop kaulana, huki nui mai ka honua a me nā mīkini o Dungeons & Dragons Fifth Edition, e kamaʻāina ai i nā mea aloha o ka franchise.

Ua ʻike ka mea pāʻani e loaʻa ka inoa ʻo "Auntie Ethel" ma ka puke kumu i kapa ʻia ʻo Volo's Guide to Monsters, kahi i hoʻohana pinepine ʻia e Dungeon Masters e hana i kā lākou mau hags. Aia i loko o ka puke kahi papa inoa o nā hag, a ma waena o lākou ʻo “Auntie” a me “Ethel.” E ʻike nā mea pāʻani ʻo Baldur's Gate 3 iā ʻAnakē Ethel ma ke ʻano he NPC koʻikoʻi ma Act 1, ka mea i ʻike mua ʻia he luahine maʻamau akā ua hōʻike ʻia ʻo ia he hag ikaika a hewa.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia hua manu Easter hiki ke hoʻohui i ka hohonu i ka pāʻani, ʻoiai e hōʻike ana i nā mea hoʻomohala, ʻo Larian Studios, ke kuhikuhi nei paha i ka waihona kumu i ka wā e hana ai i nā kiʻi o ka pāʻani. ʻO ka mea mahalo, ua kākau ʻia ka puke kumu mai ka hiʻohiʻona o kahi ʻano i kapa ʻia ʻo Volo, ka mea i ʻike ʻia ma ke ʻano he NPC ma Baldur's Gate 3.

Hiki paha iā Volo ke hālāwai me ʻAnakē Ethel i kekahi manawa a hoʻokomo i kona inoa i loko o kāna puke, kahi e hoʻohui ai i kahi ʻāpana pili i ka lore o ka pāʻani. Eia hou, hāʻawi ʻo ʻAnakē Ethel lāua ʻo Volo i nā mea pāʻani me nā koho paʻakikī, ʻoiai me nā hopena like ʻole. Hōʻike kēia ʻike i ka nānā ʻana i nā kikoʻī i hoʻokomo ʻia i loko o ka ʻīpuka ʻo Baldur's Gate 3 a hoʻomaikaʻi i nā mea pā i lawe i ka manawa e ʻimi hohonu i kāna ʻike.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo kēia hua manu Easter he hoʻokahi wale nō hiʻohiʻona o ka waiwai a me ka hohonu o ka Baldur's Gate 3, e hoʻomau nei i ka hopu ʻana i nā mea pāʻani me kāna honua paʻakikī a me nā mīkini. Inā makemake ʻoe i ka pāʻani, e ʻoluʻolu e nānā i kā mākou uhi piha no nā nūhou hou, nā alakaʻi, a me nā mea hou aku.

Sources:

- Ke alakaʻi a Volo i nā Monsters (Dungeons & Dragons Fifth Edition sourcebook)