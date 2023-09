Pehea e kiʻi ai iā Minthara me ka pepehi ʻole ʻana ma ka puka pā o Baldur 3

ʻO kekahi o nā NPC kaulana ma Baldur's Gate 3 ʻo Minthara, ka Dark Elf nāna i hoʻohiki i kona kūpaʻa iā Absolute. Ua makemake nui nā mea pāʻani e kiʻi iā ia ma ke ʻano he hoa aloha, akā i mea e hana ai, pono lākou e hoʻopau i kahi ʻimi e pili ana i ka nui o ka pepehi kanaka. Eia naʻe, ua ʻike kekahi mea pāʻani akamai i kahi ala e hoʻopaʻa ai iā Minthara me ka lawe ʻole ʻana i nā ola.

ʻO ka maʻamau, i mea e hui pū ai ʻo Minthara i kou ʻaoʻao, pono ʻoe e hoʻopau i kahi ʻimi āna i hāʻawi ai iā ʻoe e pepehi i nā mea a pau ma ka Emerald Grove. E pili ana kēia i kahi hakakā ʻino me Tieflings a me Druids, me ke kōkua ʻana o nā pūʻali goblin o Minthara. Eia naʻe, ua kaʻana like ka mea hoʻohana ʻo Reddit ʻo Wulfrinnan i kahi ala e kiʻi ai iā Minthara "me ka hewa ʻole."

Wahi a Wulfrinnan, pono ʻoe e kamaʻilio mua i nā keiki Tiefling o ka hui o Mol e pili ana i ka ʻaihue ʻana i ke kiʻi Druid. A laila, ʻaihue i ke kiʻi me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻomaʻamaʻa e pale ai i ka hana. E hoʻomaka ana kēia i kahi hakakā ma waena o nā Tieflings a me nā Druids, kahi āu e holo ai a holo i waho. Mahope iho, e hoike aku i kahi o ka ululaau ia Minthara, a ia olua e hoi mai ai, e ike oe ua make na mea pale a pau. E ʻae kēia iā ʻoe e kiʻi iā Minthara ma hope o ka pāʻani me ka ʻole e pepehi i kekahi.

ʻOiai he mea hewa ʻole kēia ʻano hana ma ka ʻili, he mea nui e hoʻomaopopo e pili mau ana ia i ka hoʻopunipuni a me ka hoʻopunipuni. Hoʻomanaʻo ia i nā koho ʻano ʻano like ʻole i nā RPG ʻē aʻe e like me Star Wars: Knights of the Old Republic. Eia nō naʻe, inā makemake ʻoe e pāʻani ma ke ʻano he ʻano e hoʻāʻo nei e mālama i ko lākou mau lima maʻemaʻe, hiki i kēia ala ke lilo i mea hoʻohana pono i ka Baldur's Gate 3.

Inā ʻoe e ʻimi nei i nā alakaʻi hou aʻe a pehea e pili ai i ka puka o Baldur's Gate 3, e ʻoluʻolu e nānā i kā mākou alakaʻi i ka hoʻāʻo ponoʻī.

Source: ʻAʻohe (ma muli o ka ʻatikala kumu)