ʻO Baldur's Gate 3 Hotfix 6 e ʻōlelo nei i nā pilikia mea pāʻani

ʻO Baldur's Gate 3, i hoʻomohala ʻia e Larian Studios, ua loaʻa hou i kahi hotfix liʻiliʻi akā koʻikoʻi e hoʻoponopono i nā pilikia like ʻole i hōʻike ʻia e nā mea pāʻani. Ua hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻia ʻo Larian Studios e pili ana i kāna hana ma ka pāʻani mai kona hoʻokuʻu mua ʻana i ka makahiki 2020, a ua hoʻomau ʻia kēia ʻike ma hope o ka hoʻokuʻu piha ʻana ma PC a me PlayStation 5. ʻelua ʻāpana nui i manaʻo ʻia e hoʻoponopono i nā pōpoki a hoʻonui i ka hana a me ke kahe o ka pāʻani.

ʻO Hotfix 6, ʻoiai ʻoi aku ka liʻiliʻi i ka hoʻohālikelike ʻana i nā mea hou i hala, e hoʻoponopono i nā pilikia kikoʻī i loaʻa i nā mea pāʻani. ʻOiai ʻaʻole ia e hoʻokomo i nā loli koʻikoʻi, e like me ka hoʻohui ʻana i nā laina kamaʻilio hou, ka hoʻokō ʻana i nā hopena hou, a i ʻole ka hoʻokō ʻana i nā noi fan nui e like me ka hiki ke hoʻololi i nā hiʻohiʻona o nā kiʻi ma hope o ka hoʻomaka ʻana i ka pāʻani, ke kālele nei ia i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kamaʻilio, ka hana hoʻoponopono, a me nā mea kiʻi kiʻi. .

Hoʻoikaika kēia hotfix liʻiliʻi i ka hoʻokō ʻana o Larian Studios i ka hoʻolohe ʻana i ka manaʻo o ka mea pāʻani a me ka hana mau ʻana e hoʻomaikaʻi i ka ʻike pāʻani no nā mea pāʻani āpau, me ka nānā ʻole i kā lākou kahua a i ʻole ke ʻano pāʻani. ʻAʻole paha ia he groundbreaking, akā hōʻike ia i ka hoʻolaʻa ʻana o ka studio i ka hāʻawi ʻana i ka ʻike maikaʻi loa no nā mea pāʻani Baldur's Gate 3.

No ka ʻike hou aku, hiki iā ʻoe ke kuhikuhi i nā memo patch official i hāʻawi ʻia e Larian Studios.

Sources:

- Larian Studios (memo hoʻopaʻa)