ʻO ka ʻīpuka o Baldur 3: ʻO nā hopena o ka nalowale ʻana i kahi pōhaku kupapaʻu

Ua hopu ʻo Baldur's Gate 3 i ka manaʻo o nā mea pāʻani me kāna hoʻokō kupanaha o nā ʻōnaehana Dungeons & Dragons a me ke kūʻokoʻa i hāʻawi ʻia no ka hoʻokani pila. Eia nō naʻe, ʻaʻole e kānalua ka pāʻani e aʻo iā ʻoe inā e hana ʻoe i kahi mea lapuwale, ma mua o ka ʻae ʻana iā ʻoe e hoʻomau a kū i nā hopena.

Ma ka Act 3 o ka pāʻani, ua hana ʻia nā mea pāʻani e ʻimi i nā Netherstones i koe no ka ʻimi nui, "Confront the Elder Brain." He mea koʻikoʻi kēia mau Netherstones i ka moʻolelo a ʻaʻole hiki ke kiola ʻia. No ka pale ʻana i nā mea pāʻani mai ka hoʻolei ʻana iā lākou, ua kaupalena ka pāʻani i ka hoʻolei ʻana i nā Netherstones iā lākou iho. Eia nō naʻe, ʻaʻohe pāpā e hoʻokomo i kahi Netherstone i loko o kahi pahu, kahi e hoihoi ai nā mea.

Ua hoʻoholo ʻo BOB_BestOfBugs, kahi mea pāʻani waiwai, e hoʻāʻo i nā palena o ka pāʻani ma ke kiola ʻana i ka ipu e paʻa ana i ka Netherstone i loko o ka lua. Hoʻomaopopo ke ʻano Emperor i ka mea pāʻani e pili ana i ke koʻikoʻi o ka pōhaku a kauoha iā lākou e kiʻi hou. Eia naʻe, i ka wā e hoʻolei ʻia ai ka ipu, kanikau ka Emepera i nā hana a ka mea pāʻani, me ka ʻōlelo ʻana me ka ʻole o nā pōhaku ʻekolu, ua pōʻino ko lākou kūlana o ka noho aliʻi ʻana i ka lolo.

ʻO ka hopena, ua hoʻokau ʻia nā mea pāʻani i kahi cutscene kahi e hoʻololi ai ka Absolute i ka mea pāʻani a me kā lākou hui i mau flayers noʻonoʻo, a ukali ʻia e kahi pāʻani Game Over. Hiki ke hoʻoneʻe ʻia kēia hopena maikaʻi ʻole ma nā wahi like ʻole o ka pāʻani, me ka wā hoʻomaha lōʻihi i ka Act 2.

Pono e hoʻomaopopo ʻia ʻoiai ke hoʻohaʻahaʻa nei ka pāʻani i nā mea pāʻani e kūʻē i kā lākou hoʻoikaika ʻana, ʻaʻole ia e pale loa iā lākou mai ka hana ʻana pēlā. Akā, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻokolohua a ʻike i ka hopena o kā lākou hana, hoʻopiha me nā huaʻōlelo e hoʻomanaʻo ana iā lākou "Ua haʻi aku wau iā ʻoe."

Ke hoʻomau nei ka Baldur's Gate 3 i kona nānā ʻana i nā kikoʻī a me ke ʻano o ka hoʻokipa ʻana i nā koho mea pāʻani. ʻO ka wikiō a BOB_BestOfBugs e hōʻike ana i nā hopena o ka nalo ʻana i kahi Netherstone e hāʻawi i kahi ʻimi hoihoi o nā mechanics o ka pāʻani. No laila, inā e hoʻolālā ana ʻoe i nā ʻano hana like ʻole, e mālama pono ʻoe ma mua, a i ʻole e ʻike paha ʻoe iā ʻoe iho i nā hopena weliweli.

