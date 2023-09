ʻO Baldur's Gate 3: ʻIke ʻana i ka hauʻoli o ka hoʻokani pila

Ma ke kiʻi ʻoniʻoni ʻo The Matrix Reloaded, ʻōlelo ʻo Seraph ʻaʻole ʻike maoli kekahi i kekahi a hiki i ka hakakā ʻana iā lākou. Pēlā nō, i ka honua o nā pāʻani pāʻani e like me Baldur's Gate 3, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hoʻomaopopo piha i ka pāʻani a hiki i kona hoʻāʻo ʻana iā ʻoe ma nā ala i manaʻo ʻole ʻia. Inā ʻo ka ʻike ʻana i ka nele o kou ʻano i ka hakakā ʻana a i ʻole nā ​​hopena o kāu mau koho e pili ana i ka hopena o ka pāʻani, hoʻomaka pinepine ka ʻike maoli o Baldur's Gate 3 ma hope o ke alo ʻana i nā setbacks.

ʻAʻole like me nā pāʻani wikiō ʻē aʻe, kono ʻo Baldur's Gate 3 i nā mea pāʻani e hoʻoheheʻe iā lākou iho i ke kuleana o kā lākou ʻano koho. ʻOiai e koho paha kekahi mau mea pāʻani e hana i kahi avatar e like me lākou iho, paipai ka pāʻani i ka ʻimi ʻana i nā kuleana like ʻole a me nā ʻike. ʻO kēia hiʻohiʻona o ka pāʻani pāʻani ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka Baldur's Gate 3 a lilo ia i RPG koʻikoʻi.

Kaʻana like ka mea kākau i kā lākou ʻike pilikino i ka hoʻomaka ʻana me hoʻokahi ʻano, ʻo Astarion, he vampire Rogue, akā manaʻo ʻo ia e wehe ʻia mai ka pāʻani. Ke ʻimi nei lākou i kahi hoʻopili hohonu, ua ʻōwili lākou i kahi ʻano hou, ʻo Tav, kahi drow Warlock me kahi moʻolelo paʻakikī. Akā naʻe, ʻaʻole i ʻoluʻolu loa ka huakaʻi a Tav. ʻO ia ka manawa i hana ai ka mea kākau iā Mezcal, kahi Bard tiefling, ua loaʻa iā lākou kahi ʻano i ʻike maoli iā lākou.

ʻO ka hoʻomaka hou ʻana i ka pāʻani a me ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻano like ʻole i hiki i ka mea kākau ke wehe hou aku e pili ana i nā mechanics o ka pāʻani a me nā mea hiki ke moʻolelo. Ua ʻike lākou i nā ʻano kūʻokoʻa a me nā hiʻohiʻona i lawe ʻia e kēlā me kēia ʻano, e hoʻonui ana i ka ʻike holoʻokoʻa. E like me ka hana noʻonoʻo, pono paha nā kikoʻī mua i ka ʻimi a me ka hoʻokolohua ma mua o ka loaʻa ʻana o ke kūpono kūpono.

ʻO Baldur's Gate 3, ʻoiai ʻaʻole me ka ʻole o kāna mau palena, hāʻawi i kahi honua waiwai a immersive no nā mea pāʻani e ʻimi. ʻO ka hoʻomaka hou ʻana i ka pāʻani i nā manawa he nui e hiki ai i nā mea pāʻani ke komo piha me ka honua o ka pāʻani a ʻike i ke ala makemake i ka pāʻani. I kekahi manawa, aia wale nō i ka wā e paʻakikī ai ka pāʻani a "kiʻi i kāu hoki" e hoʻomaopopo maoli ʻoe i kou makemake e komo i ka honua pāʻani.

