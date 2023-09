Ua haʻalele ka Luna Hoʻokele ʻo Baldur's Gate 3 i ka puka no ka DLC Campaign

I loko o kahi ninaninau hou ma ka mana Dungeons & Dragons YouTube channel, ʻo Swen Vincke, ka luna o Baldur's Gate 3, i hōʻike ʻia he hiki ke hoʻoiho ʻia ka ʻikepili (DLC) i ka pāʻani. ʻOiaiʻaʻole i hāʻawiʻo Vincke i nā kiko'ī kiko'ī, ua'ōleloʻo ia e hiki ke hana i ka DLC ma nā wahi likeʻole o ka pāʻani a hāʻawi i ka maʻalahi e pili ana i kāna moʻolelo a me ka pāʻani.

Ua hōʻike pū ʻo Vincke ʻo Larian Studios, ka mea hoʻomohala ma hope o Baldur's Gate 3, ke hana nei i kahi pāʻani ʻē aʻe me kā lākou kākoʻo mau no Baldur's Gate 3 ma PC a me PS5. Me nā hui i loaʻa i ʻehiku mau ʻāina ʻē aʻe, hiki ke hoʻomaopopo ʻia ʻaʻole paha ʻo DLC ko lākou mea nui i ko lākou nānā ʻana i ka hoʻomākaukau ʻana i ka mana Xbox Series o kā lākou hoʻokuʻu hou.

ʻOiai ʻo ka ʻae ʻana i nā pilikia e pili ana i ka hoʻonui ʻana i ka pāpale pae o ka pāʻani, ua ʻōlelo ʻo Vincke ʻaʻole hiki ʻole. Ma Baldur's Gate 3, ua kaupalena nā mea pāʻani i ka pae kiʻekiʻe o 12, ʻoiai ka lima o ka paʻi ʻana o Dungeons & Dragons e hiki ai i nā mea pāʻani ke piʻi i ka pae 20. Ua wehewehe ʻo Vincke i nā mea hoʻokūkū kiʻekiʻe e pono ai ka hoʻomohala koʻikoʻi a me nā ʻano pilikia like ʻole, akā koi ʻo ia. he pae 13 a hiki i ka 20 hoʻolaha i loko o ke aupuni o ka hiki.

I nā nūhou ʻē aʻe, ua lilo ke awa PS5 o Baldur's Gate 3 i ka pāʻani helu kiʻekiʻe loa ma ka console, ʻoi aku ka nui o nā inoa kaulana e like me Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt, a me ke Akua o ke Kaua: Ragnarok.

Sources:

- Kaila YouTube Dungeons & Dragons

- Mea pāʻani PC