Pehea e kūkulu ai i ka mana maikaʻi loa o Shadowheart ma Baldur's Gate 3

Ke ʻimi nei e hana i ka mana maikaʻi loa o Shadowheart ma Baldur's Gate 3? Loaʻa i kā mākou alakaʻi kūkulu lima ka ʻike a pau āu e pono ai e hoʻolilo iā ia i mea ʻoi aku ka maikaʻi a me ka ikaika.

ʻO Subclass maikaʻi loa no Shadowheart ma Baldur's Gate 3

ʻO ka subclass maikaʻi loa no Shadowheart ka Life Domain. ʻOiai iā ʻoe ke koho e mālama i kāna subclass mua, ʻo ka Trickery Domain, e hoʻololi iā ia i ka Life Domain e hāʻawi i nā pono hou aku. No ka hoʻololi ʻana i kāna papa haʻahaʻa, pono ʻoe e hoʻohana i ka hiʻohiʻona "Withers", nona ke kumukūʻai 100 gula.

Hoʻolaha ʻia ka māka maikaʻi loa no Shadowheart ma Baldur's Gate 3

ʻO ka laha ʻana o ka mākau kūpono no Shadowheart penei:

- Ka ikaika: 10

- Ke akamai: 14

- Kumukānāwai: 16

- Naʻauao: 8

– Naauao: 16

- Karisma: 10

No ka mea ʻo ke kumu nui o Shadowheart ʻo Wisdom, he mea nui ia e hoʻonohonoho mua. He mea koʻikoʻi nō hoʻi ke Kumukānāwai no ke ola ʻana, ʻoiai e pili ana i ke olakino. Eia kekahi, ʻo ka nānā ʻana i ka Dexterity e hoʻomaikaʻi i kāna mau mākaukau koʻikoʻi.

ʻO nā huaʻōlelo maikaʻi loa no Shadowheart ma Baldur's Gate 3

Ma ke ʻano he Cleric, pono nā kiʻi no Shadowheart. Manaʻo ʻia e koho i kahi hui o ka ho'ōla, kākoʻo, a me nā hōʻino ʻino nona. Eia kekahi mau manaʻo:

- Cantrip: alakaʻi, kū'ē, hana i ke ahi

- Papa 1: ʻŌlelo Ho'ōla, Palekana mai ka ʻino a me ka maikaʻi, Hoʻōla i nā ʻeha, hōʻeha i nā ʻeha, pale o ka manaʻoʻiʻo, kauoha.

– Papa 2: Mea Pilikino, Paʻa Kanaka

- Papa 3: ʻŌlelo Ho'ōla Nui, Wehe i ka ʻino, Glyph of Warding

– Papa 4: Ke kūʻokoʻa o ka neʻe ʻana

- Papa 5: ʻO ka maʻi ʻino, hoʻopau i ka hewa a me ka maikaʻi, ke ahi ahi, ka hoʻopaʻa ʻana i ka papahele.

– Papa 6: Heal, ʻAʻaina Heroes

ʻO ka hana maikaʻi loa no Shadowheart ma Baldur's Gate 3

Inā makemake ʻoe ʻaʻole e hoʻololi i kāna papa haʻahaʻa a makemake ʻoe e ʻike pehea e pae ai i kāna pae 1 i hala, ua uhi ʻia kā mākou alakaʻi kūkulu. E hahai wale i ka subclass i manaʻo ʻia, nā helu hiki, a me nā koho spell i ʻōlelo ʻia ma luna.

ʻO ka hana ʻana i ka mana maikaʻi loa o Shadowheart ma Baldur's Gate 3 e hōʻoiaʻiʻo ʻo ia e ʻoi aku ka maikaʻi ma ke ʻano he mea ho'ōla a me ka mea kūʻai ʻino. Me kēia kūkulu ʻana, hiki iā ʻoe ke hoʻopau i kekahi ʻenemi me ka maʻalahi. E ʻoluʻolu e nānā i kā mākou Baldur's Gate 3 alakaʻi no nā ʻōlelo aʻoaʻo a me ka ʻike.

