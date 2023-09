E. Coli Bacteria i hana ʻia e hana i ka uila mai ka wai ʻino

ʻO nā mea noiʻi ma EPFL, he kulanui noiʻi lehulehu ma Kuikilana, ua hana maikaʻi ʻia ka bacteria E. coli e hana i ka uila a ʻo ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻōpala organik. Manaʻo ʻo Polofesa Ardemis Boghossian, ka mea noiʻi alakaʻi, hiki i kēia ʻenehana ke hāʻawi i kahi hopena hoʻomau no ka hana ʻōpala a me ka hana ikehu.

ʻAʻole like me nā microbes exotic ʻē aʻe e hoʻohua maoli i ka uila, loaʻa iā E. coli ka pōmaikaʻi o ka hiki ke ulu ma nā kumu ākea ākea, hiki iā ia ke hoʻoulu i ka uila ma nā ʻano like ʻole. Ma ka hoʻonui ʻana i ka mana o E. coli e hana i ka extracellular electron transfer (EET), ua hana pono nā mea noiʻi i nā "microbes uila" hiki ke hana i ka uila a ʻo ka metabolizing ʻana i nā ʻano substrate organik.

Ua hoʻāʻo ka hui i ka E. coli i hoʻololi ʻia ma nā wahi like ʻole, me ka wai ʻino i hōʻiliʻili ʻia mai kahi hale hana wai. ʻOiai ʻo nā microbes uila ʻē aʻe e hakakā nei e ola, ua ulu maikaʻi ka E. coli i hana ʻia, e hōʻike ana i kona hiki ke mālama i ka ʻōpala nui a me ka hana ʻana i ka ikehu. Ua wehewehe ʻo Polofesa Boghossian i kēia ma ke ʻano he "kuʻi ʻana i ʻelua manu me ka pōhaku hoʻokahi" no ka mea e hana ʻia ka uila i ka wā e hana ana i ka ʻōpala organik.

ʻOi aku ka hopena o kēia haʻawina ma mua o ka mālama ʻana i ka ʻōpala. Hiki ke hoʻohana ʻia ka E. coli i hana ʻia i loko o nā pūnaeau wahie microbial, electrosynthesis, a me biosensing. ʻO kona ʻano maʻalahi hiki iā ia ke hoʻololi i nā kaiapuni kūikawā a me nā meaʻai, e lilo ia i mea hana maʻalahi no ka hoʻomohala ʻenehana hoʻomau.

Ua hōʻike ka mea kākau alakaʻi ʻo Mohammed Mouhib i ka hauʻoli e pili ana i nā noi e hiki mai ana o nā bacteria bioelectric engineered, me ka ʻōlelo ʻana ke koi nei lākou i nā palena o nā noi honua maoli. Manaʻo ʻia nā hana noiʻi hou aʻe ma kēia kahua e hoʻonui i ka ʻenehana.

