Pono ʻo Australia i nā ʻenekini huli e pale i ka hoʻokaʻawale ʻana i nā mea hana hoʻomāinoino keiki i hana ʻia e AI

Ua hoʻolaha ka mea hoʻoponopono pūnaewele o Australia i ka Pōʻalima e koi ʻia nā ʻenekini e like me Google a me Bing e hana i nā hana e pale ai i ka kaʻana like ʻana i nā mea hoʻomāinoino keiki i hana ʻia e ka naʻauao artificial (AI). ʻO ke code hou, i haku ʻia e nā ʻoihana pilikua ma ke noi a ke aupuni, e kauoha i nā ʻenekini huli e hōʻoia i ka ʻike ʻole ʻia o ia ʻike ma nā hopena hulina. Eia kekahi, ʻaʻole pono nā hana AI i hoʻohui ʻia i loko o nā ʻenekini huli i nā mana synthetic o kēia mea, i ʻike ʻia ʻo deepfakes.

Ua hōʻike ʻo E-Safety Commissioner Julie Inman Grant i ka ulu wikiwiki ʻana o AI generative a me kona hiki ke hoʻokō i ka pane hoʻoponopono. Ua hōʻike ʻo Inman Grant i ka hopohopo no ka loaʻa ʻana o ke code i hoʻolālā ʻia e Google a me Bing, ʻaʻole i hoʻoponopono pono i ka ʻike i hana ʻia e AI. No laila, ua noi ʻo ia e hoʻoponopono hou nā ʻenekini huli i kā lākou code.

He hiʻohiʻona maopopo kēia hoʻomohala ʻana i ke ʻano o ka hoʻoponopono ʻana a me ke kānāwai e pili ana i nā kahua pūnaewele e ka piʻi ʻana o ka ʻike i hana ʻia e AI. Ma ke koi ʻana i nā ʻenekini huli e pale pono i ka hoʻolaha ʻana i nā mea hana hoʻomāinoino keiki i hana ʻia e AI, manaʻo ʻo Australia e pale i nā poʻe nāwaliwali mai ka hoʻohana ʻana.

He mea nui ia e hoʻomaopopo i ka ʻike i hana ʻia e AI, ʻoi aku ka hohonu hohonu, e hāʻawi ana i kahi paʻakikī e ulu nei no ke kaiāulu. Hoʻokomo ʻia nā Deepfakes i ka hoʻohana ʻana i nā algorithms AI e hoʻopunipuni a hana i nā ʻike kikohoʻe e like me nā kiʻi, wikiō, a i ʻole leo, pinepine me ka manaʻo ʻino. Ke lilo nei kēia ʻenehana i mea maʻalahi, piʻi aʻe ka hiki ke hoʻohana hewa a me ka pōʻino.

Hōʻike kēia hana a ka mea hoʻoponopono pūnaewele o Australia i ka hoʻomau ʻana i ka honua holoʻokoʻa e hoʻoponopono i nā pilikia e pili ana i ka ʻike i hana ʻia e AI. Ma ka hana pū ʻana me nā alakaʻi ʻoihana a me nā mea kuleana, manaʻo nā hui hoʻoponopono e hoʻopaʻa i kahi kaulike ma waena o ka holomua ʻenehana a me ka pale ʻana i nā poʻe.

Puna: [Inoa Kumu] (ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)

Nā wehewehena:

- Artificial Intelligence (AI): ʻO ka simulation o ka naʻauao kanaka i nā mīkini i hoʻolālā ʻia e hana i nā hana a aʻo mai kā lākou ʻike.

- Deepfake: He media synthetic i hana ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā algorithms AI e hoʻopunipuni a hana i nā ʻike, e hōʻike pinepine ana i ke ʻano o ka poʻe maoli akā me nā mea hoʻopunipuni a hoʻopunipuni paha.

Nānā: ʻAʻole i hāʻawi ʻia ke kumu, no laila ʻaʻohe URL kikoʻī i ʻōlelo ʻia.