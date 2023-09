Pono ʻo Australia i nā ʻenekini huli e hakakā i nā mea hoʻomāinoino keiki i hana ʻia e AI

Ke hana nei ʻo Australia i nā hana e hakakā ai i ka kaʻana like ʻana i nā mea hana hoʻomāinoino keiki i hana ʻia e ka naʻauao artificial (AI) ma nā ʻenekini huli e like me Google a me Bing. Ua hoʻolaha ka luna hoʻoponopono pūnaewele o ka ʻāina, e-Safety Commissioner Julie Inman Grant, i kahi code hou e koi ai i nā ʻenekini huli e pale i ka hōʻike ʻana o ia ʻike ma nā hopena huli. Eia kekahi, e pāpā ke code i ka hana ʻana o nā mana synthetic o kēia mea, i ʻike ʻia ʻo deepfakes, e nā hana AI i hoʻohui ʻia i nā ʻenekini huli.

Ua hōʻike ʻo Inman Grant i ka ulu wikiwiki ʻana o AI generative a me kona hiki ke hana i nā ʻike like me ke ola, e hopu ana i ka honua. Hōʻike ka code hou i ke ʻano o ka hoʻoponopono ʻana a me ke kānāwai e pili ana i nā kahua pūnaewele i ka pane ʻana i ka hoʻonui ʻana o ka ʻike i hana ʻia e AI.

Ma mua, ʻaʻole i kamaʻilio kahi code i haku ʻia e Google a me Bing i nā mea i hana ʻia e AI. Ua noi ʻo Inman Grant iā lākou e hoʻoponopono hou i ke code, me ka hoʻomaopopo ʻana ʻaʻole lawa ia ma hope o ka hoʻohui ʻana o generative AI i kā lākou hana ʻimi.

ʻAʻole i ʻōlelo ʻia nā mea pilikua ʻoihana, ʻo Google (no ka Alphabet) a me Microsoft (ka mea nona Bing). Eia nō naʻe, ma mua o kēia makahiki, ua hoʻokō ka mea hoʻoponopono i nā code palekana no nā lawelawe pūnaewele like ʻole, me ka media media, nā noi kelepona, a me nā mea hoʻolako lako. E hoʻomaka ana kēia mau code i ka hopena o 2023.

Ke hana nei ke Komisina e-Safety i ka hoʻomohala ʻana i nā code palekana no ka mālama pūnaewele a me nā lawelawe leka uila. Eia naʻe, ke kū nei kēia mau code i ke kūʻē ʻana mai nā mea kākoʻo pilikino a puni ka honua.

Hōʻike kēia hana a Australia i ka wikiwiki e hoʻoponopono i ka hoʻolaha ʻana i nā mea hana hoʻomāinoino keiki ma o ka ʻenehana AI. Ma ka koi ʻana i nā ʻenekini huli e pale ikaika i ka kaʻana like ʻana o ia ʻike a me ka pāpā ʻana i ka hana ʻana i nā deepfakes, manaʻo ka ʻāina e pale i kona kaiapuni pūnaewele mai kēia mau mea hoʻopilikia a ʻino.

Sources:

– [Kumu 1] (URL)

– [Kumu 2] (URL)