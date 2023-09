Lawe ʻo Australia i nā ʻanuʻu e pale ai i ka hoʻohele ʻana i nā mea hana hoʻomāinoino keiki i hana ʻia e AI

Ke hoʻokō nei ʻo Australia i nā hana hou e pale ai i ka kaʻana like ʻana i nā mea hana hoʻomāinoino keiki i hana ʻia e ka naʻauao artificial (AI). Ua hoʻolaha ka luna hoʻoponopono pūnaewele o ka ʻāina, ʻo e-Safety Commissioner Julie Inman Grant, ua hoʻolālā ʻia kahi code hou e nā ʻoihana pilikua Google a me Bing, ma ke noi a ke aupuni. Pono kēia code i nā ʻenekini huli e hōʻoia i ka ʻike ʻole ʻia o ia ʻike ma nā hopena huli. Hoʻohui ʻia, e pāpā ia i nā hana AI i loko o nā ʻenekini huli mai ka hana ʻana i nā mana synthetic o ka mea, i ʻike mau ʻia he deepfakes.

ʻO ka ulu wikiwiki ʻana o ka ʻenehana AI generative ua hopu i ka honua mai ka kiaʻi, e like me Inman Grant. ʻO ka hopena, ʻaʻole i uhi ka code i hana ʻia e Google a me Bing i ka ʻike i hana ʻia e AI, e alakaʻi ana i ka pono no kahi code i hoʻoponopono ʻia. Ua ʻōlelo ʻo Inman Grant, "I ka wā i hoʻolaha ai nā mea pāʻani nui loa o ka ʻoihana e hoʻohui lākou i ka generative AI i kā lākou hana ʻimi, ua loaʻa iā mākou kahi code draft i maopopo ʻaʻole kūpono no ke kumu. Ua noi mākou i ka ʻoihana e hele hou. "

ʻO ka hoʻokō ʻana i kēia code hou e hōʻike ana i ke ʻano o ka hoʻoponopono ʻana a me ke kānāwai e pili ana i nā kahua pūnaewele e ka hoʻonui ʻia ʻana o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana AI e hiki ke hoʻopuka i nā ʻike maoli. ʻO Google a me Microsoft, ka hui makua o Bing, ʻaʻole i ʻōlelo i kēia mea.

Ma waho aʻe o ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻike i hana ʻia e AI, ua hoʻopaʻa inoa mua ka mea hoʻoponopono o Australia i nā code palekana no nā lawelawe pūnaewele like ʻole, me ka pāpaho pūnaewele a me nā noi kelepona. E hoʻomaka ana kēia mau code i ka hopena o 2023. Ke hoʻomaka nei ka hoʻomohala ʻana i nā code palekana no ka mālama ʻana i ka pūnaewele a me nā lawelawe leka pilikino, akā ua kū i ke kūʻē ʻana mai nā mea kākoʻo pilikino a puni ka honua.

