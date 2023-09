Ma lalo o ka hapalua o ka poʻe Australia i loaʻa nā kelepona 5G, e like me ka noiʻi

Wahi a ka noiʻi hou i hana ʻia e ka pūnaewele hoʻohālikelike kumukūʻai Finder, ʻo 46% wale nō o ka poʻe Australia e hoʻohana ana i nā kelepona paʻa ka mea hiki ke kiʻi i kahi pilina 5G. Hoʻokumu ʻia kēia ʻike ma ka Consumer Sentiment Tracker, kahi noiʻi ola ma luna o 53,000 Australians. Ua hōʻike pū ʻia ka noiʻi ʻana he 24% o nā mea pane ʻaʻole makemake i ka uhi 5G, aʻo 8% i hōʻoia ʻaʻole ʻike i ka 5G. Eia naʻe, 22% o nā mea komo i hōʻike i ka makemake e hoʻonui i kahi kelepona 5G i ka wā e hiki mai ana.

Eia hou, hiki mai ka noiʻi i ka manawa e kokoke ana nā pūnaewele 3G i ko lākou hopena. ʻO nā hui telecom nui ma Australia, e like me Vodafone, Telstra, a me Optus, ua hoʻolaha i nā manaʻo e pani i kā lākou pūnaewele 3G a hoʻomaikaʻi hou i ka ʻenehana e hoʻonui i kā lākou pūnaewele 4G a me 5G hou. Hoʻomaka ʻo Vodafone e pani i kāna pūnaewele 3G ma ka lā 15 o Dekemaba, a ukali ʻia e Telstra i Iune 2024 a me Optus i Kepakemapa 2024.

Manaʻo ka poʻe loea e pono e hoʻomaikaʻi koke ka poʻe me nā polokalamu kahiko a i ʻole e nalowale ka pilina. Loaʻa kēia i nā mea nona iPhone, ʻoiai ʻo nā hiʻohiʻona ma mua o ka iPhone 6 e loaʻa wale i ka 3G, ʻaʻole e kākoʻo hou ʻia i ka makahiki aʻe. E pili pū ana ka pani ʻana o 3G i nā mea kelepona ʻole, e like me nā ʻōnaehana palekana, nā mea hoʻōla olakino, nā mīkini EFTPOS, a me nā ʻōnaehana hoʻomaka mamao o kekahi kaʻa. Manaʻo ʻia no nā poʻe e hilinaʻi nei i ia mau mea e nānā me kā lākou mea hana a i ʻole nā ​​​​mea hoʻolako pūnaewele e hoʻoholo inā e hoʻopilikia ʻia lākou.

Eia naʻe, ʻaʻole pono e hopohopo ka poʻe i kūʻai i kā lākou kelepona paʻa i nā makahiki i hala iho nei, ʻoiai inā ʻaʻole kākoʻo kā lākou mau polokalamu i ka 5G, ʻaʻole lākou e hoʻopilikia ʻia e ka pani ʻana o 3G. Hoʻonui pinepine ʻia nā pūnaewele kelepona i kēlā me kēia ʻumi makahiki a i ʻole, me ka hoʻopau ʻia ʻana o nā pūnaewele kahiko. ʻO 5G, ka lima o ka hanauna o nā pūnaewele kelepona, i hoʻolauna mua ʻia ma 2019, a manaʻo ʻia e hoʻokomo ʻia ʻo 6G i ka hopena o ka makahiki.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike ka noiʻi i ka ʻāina o kēia manawa o ka pili kelepona ma Australia, me ka liʻiliʻi o ka hapalua o ka heluna e hoʻohana nei i nā kelepona 5G. Ke holomua nei ka ʻenehana, lilo ia i mea koʻikoʻi no ka poʻe e hoʻomau i kā lākou mau polokalamu i kēia lā e hōʻoia i ka hoʻopili ʻole ʻia a me ke komo ʻana i nā mana pūnaewele hou loa.

Sources:

– Huli Huli

- M2M Hoʻohui