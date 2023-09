Hoʻololi ʻana i ka ʻoki lolo me ka Augmented Endoscopy

Ke hui pū nei nā mea noiʻi ma ke Kulanui ʻo Johns Hopkins a me ka hui lāʻau lapaʻau Medtronic e hoʻomohala i kahi ʻōnaehana alakaʻi manawa maoli no ka ʻoki lolo me ka hoʻohana ʻana i ka endoscopy hoʻonui. Hoʻohana kēia ʻenehana hou i ka ʻenehana localization a me ka palapala ʻāina (SLAM), i hoʻohana mua ʻia i nā kaʻa kaʻa ponoʻī, e hana i kahi hiʻohiʻona 3D o ka wahi ʻoki i ka manawa maoli. Ma ke kau ʻana i kēia kŘkohu ma luna o ka hānai wikiō ola a ke kauka, hiki ke ʻike ʻia nā hale koʻikoʻi me ka pololei ʻokoʻa i ka wā o ke kaʻina hana.

Pono nā ʻōnaehana hoʻokele kuʻuna maʻamau i nā kaʻina hana invasive e like me ka pinning a me ka hoʻopaʻa ʻana e hoʻopaʻa i ke poʻo o ka mea maʻi. Hiki i kēia mau ala ke alakaʻi i nā pilikia a me nā manawa hoʻihoʻi lōʻihi. Me ka endoscopy i hoʻonui ʻia, ʻaʻohe mea pono ʻē aʻe, e hōʻemi ana i ka hōʻoluʻolu o ka mea maʻi a hoʻopau i nā pilikia e pili ana i ke kiʻi ola lōʻihi.

Hoʻopili ka algorithm o ka hui noiʻi i nā kikoʻī ʻike i kēlā me kēia kiʻi o ka wikiō endoscope, e hiki ai ke hoʻoholo pololei i ke kūlana o ka endoscope a me ke ʻano. Hoʻopuka ʻia ke kumu hoʻohālike 3D i ka hānai wikiō honua maoli, e ʻae ana i nā kauka lapaʻau e nānā i nā hale kikoʻī me ka pololei sub-millimeter. ʻAʻole wale kēia ʻano hana e hoʻonui ai i ka pololei o ke kaʻina hana, akā ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o 16 mau manawa ma mua o nā ʻenehana ʻike kamepiula mua.

ʻOi aku ka hopena o ka endoscopy hoʻonui ma mua o nā neurosurgeries. Hiki i nā kaʻina hana endoscopic ma waena o nā ʻano lapaʻau like ʻole ke pōmaikaʻi mai kēia ʻano hiʻohiʻona kiʻekiʻe. Ma ka hōʻemi ʻana i nā pilikia a me ka hoʻopōkole ʻana i ka lōʻihi o ke kaʻina hana, hiki i ka endoscopy hoʻonui ke hoʻomaikaʻi i ka pono o ka ʻoki a me nā hopena maʻi.

Ke hui pū nei ka hui noiʻi me nā neurosurgeons ma Johns Hopkins Hospital e hoʻomaʻemaʻe a hōʻoia i kā lākou ala no ka hoʻohana ʻana i ka lumi hana maoli. Ke ʻimi nei hoʻi lākou i ka hoʻohui ʻana o ka naʻauao artificial a me ke aʻo ʻana i ka mīkini e hoʻomaikaʻi hou i ka wikiwiki a me ka pololei o kā lākou algorithm i ka wā e hiki mai ana.

ʻO ka mea kākau mua o ke aʻo ʻana, ʻo Prasad Vagdargi, ke koʻikoʻi i ke koʻikoʻi o kā lākou ʻike, e ʻōlelo ana ʻo ka endoscopy hoʻonui ʻia kahi ʻenehana i hiki mai ka manawa.

Nā kumuwaiwai: Ke Kulanui ʻo Johns Hopkins, Medtronic plc