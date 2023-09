Hōʻike ʻo Audemars Piguet i nā mea hou i hoʻokuʻu ʻia ma ʻelima mau hōʻiliʻili

Ua hoʻolauna hou ʻo Audemars Piguet i kahi ʻano o nā timepieces hou ma nā hōʻiliʻili like ʻole ʻelima, e hōʻike ana i kā lākou kūpaʻa i ka hana hou a me ka hana lima. Ma waena o nā mea koʻikoʻi ka Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, ka High Jewelry Royal Oak, ka Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked, ka Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, a me ka Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Hōʻike ka Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin i kēia manawa i ka hoʻohana ʻana i ka titanium a me ke aniani metala nui (BMG) i kāna hana ʻana, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa a ʻokiʻoki. ʻO ka hui pū ʻana o kēia mau mea i ʻike mua ʻia i ka makana 2021 wale nō Watch Watch, a i kēia manawa ua hoʻokomo ʻia i loko o ka hōʻiliʻili maʻamau. Hoʻohana ʻia ka paʻi hou e ka caliber 7121, e hoʻololi ana i ka caliber 2121 mua.

No ka poʻe makemake i ka hoʻopā ʻana i ka nani, ua hoʻolauna ʻo Audemars Piguet i ʻehā mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe o ka Royal Oak. Hōʻike kēia mau hiʻohiʻona i ka hoʻonohonoho hau kakaʻikahi a ʻenehana nui, kahi e hoʻohui ai i kahi hopena kukui i ka hoʻolālā kiʻi. Loaʻa i ka 18-karat keʻokeʻo a i ʻole ke gula ʻulaʻula, a ma nā ʻano nui ʻelua, ua hui pū kēia mau timepieces i ka nani me ka hiki ke hoʻohana.

I ka hoʻomau ʻana i ka hoʻolauleʻa makahiki 50 o ka Royal Oak, ua hoʻokumu ka brand i ka Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked i ke gula melemele. Mālama kēia hoʻohui hou i ka DNA like me ke gula ʻulaʻula i hoʻokuʻu mua ʻia a me nā mana kila kila, me ka nānā ʻana i ka ʻike a me ka hana akamai. ʻO ka neʻe i hoʻohana ʻia ʻo ka caliber 7124, ʻoi aku ka lahilahi ma 2.7mm wale nō.

No ka hoʻomanaʻo ʻana i ka makahiki 30 o ka Royal Oak Offshore, ua wehe ʻo Audemars Piguet i ʻelua mau hiʻohiʻona hou i ka ceramic, titanium, a me ke gula. Hōʻike hou kēia mau mea manawa i ka 2020 Ref. 26405CE a hoʻohana ʻia e ka caliber 4401, kahi neʻe chronograph hoʻohui ponoʻī me ka hana flyback.

ʻO ka mea hope loa, no ka poʻe e ʻimi nei i ka maikaʻi ʻenehana, hōʻike ʻo Audemars Piguet i ʻelua mau mana hou o ka Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie i ka ceramic ʻeleʻele no ka manawa mua. Hōʻike kēia mau wati i ka ʻenehana Supersonnerie i hoʻopaʻa ʻia e ka brand, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana acoustic kūikawā. Hoʻohana ʻia e ka caliber 2953, hoʻohui kēia mau timepieces i ka ʻenehana holomua a me ka hoʻopau kuʻuna.

Ke hoʻomau nei ʻo Audemars Piguet i ka pana ʻana i nā palena o ka hana wati me kā lākou hoʻokuʻu hou ʻana, e hāʻawi ana i nā mea hoihoi i nā ʻano koho like ʻole e hōʻike ana i kā lākou ʻike loea a me ka flair artistic.

Sources:

- ʻatikala: HODINKEE - Hoʻolauna: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022

– Nā kiʻi: Audemars Piguet