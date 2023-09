Loaʻa ʻo Atari i ka Forum Gaming Retro AtariAge: He aha ke ʻano o kēia no ke kaiāulu

ʻO Atari, ka hui pāʻani kaulana i ʻike ʻia no kāna mau pāʻani retro a me nā ʻoliʻoli, ua hoʻolaha ʻo ia i ka loaʻa ʻana o AtariAge, kahi hui pāʻani retro kaulana a me kahi waihona no nā lako Atari kahiko. ʻOiai ʻoi aku ka hauʻoli o kekahi o ke kaiāulu pāʻani e pili ana i nā hoʻokuʻu e hiki mai ana e like me Starfield a me Baldur's Gate 3, aia nō ka nui o ka poʻe hoihoi e hoʻomanaʻo aloha i nā "lā kahiko maikaʻi" o nā pāʻani kilobyte-nui a me nā consoles lāʻau.

ʻO ka loaʻa ʻana o AtariAge hōʻailona i ka hoʻolaʻa ʻana o Atari i ka mālama ʻana i kāna waiwai naʻauao a me ka hoʻonui ʻana i nā pāʻani i loaʻa no kāna lako. ʻO Albert Yarusso, ka mea nāna i hoʻokumu iā AtariAge, e lawelawe i kēia manawa ma ke ʻano he mea kākau moʻolelo kūloko o Atari, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻoiaʻiʻo o nā hoʻokuʻu retro o ka hui. Ua hōʻoia hou ʻo Atari i ke kaiāulu ʻaʻole ia e hoʻopaʻa i ka ʻōlelo ma nā ʻaha kūkā a hoʻolālā e hoʻokō i kahi ʻoihana e-commerce hou.

Ua pane maikaʻi ka hapa nui o ke kaiāulu i ka loaʻa ʻana, me ka hoʻomaopopo ʻana i ke kākoʻo mau ʻana o kahi kahua kahiko e pono ai ka monetization hoʻomau. Eia nō naʻe, aia kekahi mau manaʻo hopohopo i hōʻike ʻia e nā mea hoʻohana e hopohopo nei i ka hoʻohui ʻana o nā pono kalepa a me ka hopena i ka moʻomeheu o ke kaiāulu.

Ua ʻae ʻo Atari i kēia mau manaʻo hopohopo a ua noi i ke kaiāulu e mālama i ka noʻonoʻo ākea, e hōʻike ana i kahi kūpaʻa e hōʻoia i nā kānalua hewa i ka wā. ʻAʻole hiki ke loaʻa ka loaʻa ʻana, hāʻawi ʻia i nā hoʻāʻo hou a Atari e hoʻolaʻa hou i kāna console iconic 2600 a me kona hoihoi i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻike kumu no ia.

He hana koʻikoʻi kēia loaʻa iā Atari, no ka mea e hoʻoikaika ana i ko lākou kūlana ma ka mākeke pāʻani retro a hoʻonui i kā lākou mau kumuwaiwai no ka mālama ʻana a me ka hoʻolauleʻa ʻana i kā lākou hoʻoilina pāʻani.

