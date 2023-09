Hāʻawi ʻo Astranis i ka ʻike pūnaewele i Mexico me ʻelua Satellites

ʻO Astranis, kahi hoʻomaka e hoʻomaka i ke kūkulu ʻana a me ka hana ʻana i nā satelite broadband liʻiliʻi, ua wehe i kāna mau hoʻolālā e lawe mai i ka pūnaewele i Mexico. Ua hui pū ka hui me ka mea lawelawe pūnaewele Mekiko Apco Networks e hoʻolauna i ʻelua mau satelite i ka makahiki e hiki mai ana, e hāʻawi ana i ka pilina ākea a hiki i ka 5 miliona mau kānaka. Ua hoʻolaha mua ʻia kēia hui ʻana ma Malaki, akā ua hōʻike ʻia ka helu pololei o nā kānaka e lawelawe ʻia.

Ma Mekiko, ʻoi aku ma mua o 30% o ka heluna kanaka, ma kahi o 38 miliona mau kānaka, nele i ka ʻike pūnaewele. Ke hilinaʻi pinepine nei nā kaiāulu mamao a me nā kaiāulu i ka ʻenehana satelite no ka hoʻohui ʻana no ka mea ʻo nā hana kuʻuna e like me nā uwea fiber optic he mau luʻi i ka ʻāina mauna o ka ʻāina. Ua ʻōlelo ʻo CEO Astranis, ʻo John Gedmark, ke noʻonoʻo nei ka hui e hoʻolauna i nā satelite hou aʻe e hōʻea i ke koena 33 miliona mau kānaka ma Mexico e nele mau nei i ka pūnaewele hilinaʻi.

Hana ʻo Astranis ma ka hoʻokumu ʻana i nā hui me nā ʻoihana kelepona nui ma mua o ka hāʻawi ʻana i nā inoa inoa pilikino e like me ka mea hoʻokūkū ʻo SpaceX's Starlink. ʻO kēia ala e hiki ai iā Astranis ke hoʻopili i nā hui nui o nā kānaka i ka manawa like. Ua wehewehe ʻo Gedmark ʻo kahi ala kūpono e hoʻohana ai i nā loulou satellite i hoʻolaʻa ʻia e hoʻopili i nā hale kiaʻi kelepona a i ʻole nā ​​​​hotspots WiFi, e lawelawe ana i kahi helu nui o nā mea hoʻohana ma kahi wahi.

ʻO Apco Networks, me ka hui pū ʻana me Astranis, e hāʻawi i nā ʻano pili like ʻole, me nā pūnaewele WiFi i hoʻolaʻa ʻia, backhaul no ka lawelawe kelepona kuaʻāina, a me nā pilina pūnaewele pololei-i-ʻoihana. ʻOiai ʻaʻole i hōʻoia ʻia ka lā hoʻomaka pololei, ua hoʻonohonoho ʻia nā satelite ʻelua no Mexico i ka ʻāpana hope o 2024, me kahi satelite Astranis i hoʻolaʻa ʻia no ka Philippines.

Hoʻohui hou, hoʻolālā ʻo Astranis e hoʻolauna i kahi satellite backup i kapa ʻia ʻo UtilitySat ma hope o kēia makahiki. E lawe pū ana kēia mikiona i ʻekolu mau satelite Astranis no ka hoʻohui ʻana o WiFi ma nā moku a me nā mokulele, a me nā lawelawe kelepona Peruvian backhaul provider Grupo Andesat.

Sources:

- TechCrunch: [kumu]

- Paena pūnaewele Astranis: [kumu]