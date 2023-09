Hoʻonohonoho ʻia ka Polokalamu Valkyrie LMH e hoʻi me Aston a me Heart of Racing Partnership

Ma hope o ʻekolu makahiki o ka paʻa ʻana, ua hoʻonohonoho ʻia ka papahana Valkyrie LMH e hoʻāla hou ʻia ma o ka hui pū ʻana ma waena o Aston Martin a me ka hui ʻAmelika ʻo Heart of Racing. Ua hōʻike ʻia ʻo Aston Martin a me Heart of Racing i kahi kuʻikahi e lawe mai i ke kaʻa Valkyrie LMH i ke ala ma 2021.

Ke kamaʻilio nei ʻo Aston Martin me nā mea hoʻolako a hōʻuluʻulu i kahi hui e kiaʻi i ka papahana, me ka luna hoʻokele ʻenekinia Williams F1 mua ʻo Adam Carter. ʻOiai ʻaʻole i hōʻoia ʻo Aston Martin i ke ola hou ʻana o ka Valkyrie LMH, ua hoʻokūpaʻa ka hui i kāna DNA racing kaʻa haʻuki a me kāna kūpaʻa i ka loiloi ʻana i nā koho i ka ʻāina motorsport e ulu nei.

Ua hōʻike ke poʻo o ka hui ʻo Heart of Racing ʻo Ian James i ka makemake o ka hui e piʻi i luna o ka papa kiʻekiʻe o ka heihei kaʻa haʻuki honua akā ua ʻōlelo ʻia ʻaʻohe ʻaelike i loaʻa a pūlima ʻia. Ua hoʻonui ʻia ʻo Heart of Racing i ka World Endurance Championship (WEC) me Aston Martin i kēia makahiki.

Manaʻo ʻia ke kaʻa heihei Valkyrie e hoʻokūkū ma ka WEC a me ka International Motor Sports Association (IMSA). E hoʻohana ʻia ke kaʻa e kahi ʻenekini 6.5-lita V12 i hoʻomohala ʻia me Cosworth, e like me ka mīkini i hoʻohana ʻia ma ke ala alanui o ka Valkyrie.

Ua hoʻopaʻa ʻia ka papahana Valkyrie i ka wā i hoʻokomo ʻia ai nā kaʻa LMDh e pili ana i ka LMP2 i ka mahele Hypercar o ka WEC. Eia naʻe, ua hoʻoholo ʻo Aston Martin e hoʻolaʻa hou i ka papahana ma hope o nā ʻōlelo a Lawrence Stroll, nona ka Aston Martin, e pili ana i kahi hoʻi kiʻekiʻe i Le Mans.

ʻO ka hui hope loa o Aston Martin i ka papa kiʻekiʻe ma Le Mans me ka AMR-One open-top LMP1 ma 2011. Ua kaʻawale ka papahana Valkyrie mai ka hana Aston Martin Racing i hoʻomohala i ka coupe DBR1/2 P1 i hoʻokumu ʻia e Lola.

Sources:

– Autosport