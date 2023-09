ʻO ka Assassin's Creed Mirage: He hoʻi i ke kumu o ka Franchise

Ua ʻike ʻo Assassin's Creed i kekahi mau hoʻololi i nā makahiki i hala iho nei, me nā pāʻani e like me Odyssey a me Valhalla e haʻalele ana i nā mea kumu i hoʻohālikelike ʻia ka moʻo. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻāpana e hiki mai ana, ʻo Mirage, ke hoʻihoʻi nei i ka franchise i kona aʻa i ke ala maikaʻi loa.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona o Mirage kona hoʻonohonoho. Ua hala nā kaiapuni ākea ākea o nā pāʻani mua, i pani ʻia e kahi Baghdad paʻa a ikaika. ʻO ke kūlanakauhale ponoʻī ke ola a piha i ke ʻano, me nā alanui ākea, kahi hale kūʻai ola, a me nā hale pili. He mea leʻaleʻa ka ʻimi ʻana i kēia kahua pāʻani hyper-detail, a ua like ke kūlanakauhale me kona ʻano ponoʻī.

Hoʻokomo pū ʻo Mirage i kahi ʻōnaehana notoriety i hoʻoponopono hou ʻia, e ʻoi aku ka paʻakikī e pale aku i ka ʻike. Hoʻopili nā kiaʻi i kou alo, a e kuhikuhi aku nā makaʻāinana iā ʻoe inā ʻaʻole ʻoe e hui pū. Hoʻohui kēia ʻōnaehana i kahi luʻi leʻaleʻa i ka pāʻani a hoʻihoʻi i kēlā manaʻo Assassin's Creed.

Mālama ʻo Combat in Mirage i kekahi mau mechanics mai nā mea hou aku, akā me nā hoʻomaikaʻi. Ua hoʻololi ʻia nā pae ʻenemi a me nā helu pōʻino e nā pahu olakino, countering, a me dodge rolls. ʻOi aku ka paʻakikī a me ka hoʻoikaika ʻana o ka hakakā, e koi ana i ka hoʻolālā a me ka manawa kūpono. ʻO ka hakakā ʻo Stealth, ʻo ia hoʻi, ʻālohilohi i Mirage. ʻO ka neʻe ʻana i loko o ka malu a me ka noho huna ʻana he mea hoihoi a hoihoi, e hoʻomanaʻo ana i nā lā mua o ka moʻo.

Hoʻihoʻi hou ʻo Assassin's Creed Mirage i ka moʻo i kona mau aʻa i hilinaʻi ʻia a hopu i ka mea i kaulana loa ka franchise ma kahi mua. ʻOiai e nalo paha kekahi i nā mea RPG, ka hoʻonohonoho i hoʻonohonoho ʻia, nā mana intuitive, a me ka pāʻani stealth leʻaleʻa e hāʻawi i kahi hoʻihoʻi no ka moʻo.

