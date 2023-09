"Hoʻihoʻi ʻo Assassin's Creed Mirage i ka moʻo i kona mau kumu Stealth"

Hōʻike ʻo Assassin's Creed Mirage i ka hoʻi ʻana i ke ʻano hana stealth kumu i hānau ʻia ai ka moʻo. ʻAʻole like me kona mau mea i hana mua, ka mea i hilinaʻi i ka hana RPG gameplay, hoʻihoʻi ʻo Mirage i nā mea pāʻani i ka Middle East me kona mau alanui labyrinthine a me ka manaʻo i ka stealth a me ka parkour.

Ua hala ka pae o nā mea kaua a me nā mea kaua a me nā wahi ākea ākea. Paipai ʻo Mirage i nā mea pāʻani e mālama i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻokele i nā hale, a hilinaʻi i nā mea hana a me ke kōkua mai nā kamaʻāina e hana i nā manawa no ka infiltration. Hāʻawi ka pāʻani i kahi kaulike ma waena o nā wahi mākaʻikaʻi, hoʻolālā, hoʻokolokolo, a me ka hana ʻana i ka pahi kaua.

Ua hahai ʻo Mirage i ka moʻolelo o ka protagonist ʻo Basim, he ʻaihue alanui i huli i ka pepehi kanaka, ʻoiai ʻo ia e hana ana i nā misionari like ʻole, ma ka ʻaoʻao nui a me ka ʻaoʻao, e hōʻiliʻili i ka ʻike a pepehi i nā pahuhopu. Hoʻopili ka pāʻani i ka hoʻolālā a me ka hoʻokolokolo ʻana o kēia mau mikiona, e hoʻokomo i kahi manaʻo o ka hana detective i loko o ka pāʻani.

ʻO ka hoʻolālā pahuhopu o Mirage e hiki ai i nā mea pāʻani ke hilinaʻi i nā hōʻailona pōʻaiapili ma kahi o nā hōʻailona kikoʻī, e paipai ana iā lākou e nānā nui aku i ko lākou puni a hoʻokomo iā lākou iho i ke kaiapuni o ka pāʻani. ʻO ka loaʻa ʻole o kahi palapala ʻāina liʻiliʻi e hoʻonui i kēia hopena.

ʻO nā wahi o ke kūlanakauhale ma Mirage e hōʻike ana i nā mea pāʻani me ka paʻakikī o ka loaʻa ʻana o nā ala manuahi i ka stealth a me ka hoʻolālā hoʻolālā. Me nā alanui ʻōpuʻu a hui pū ʻia, ʻo nā wahi liʻiliʻi liʻiliʻi e like me nā pā kaua hiki ʻole ke komo. Pono nā mea pāʻani e nānā i nā ala kiaʻi, hoʻohana i nā mea hoʻowalewale, a hoʻopaʻapaʻa i nā ʻenemi e holomua i nā misionari.

Lilo ʻo Pickpocketing i mea akamai nui ma Mirage, e hoʻomaikaʻi i nā mea pāʻani me ke kālā a me nā hōʻailona hiki ke hoʻohana ʻia e kūʻai aku i nā makana, nā kiaʻi kīpē, a wehe i nā koho a me nā ala hou. Eia kekahi, ʻo nā mea hana e like me nā pōkā uahi a me nā pahi, a me ka mana Assassin Focus hou, e hiki ai iā Basim ke teleport a pepehi i nā pahuhopu he nui i ka manawa like, kōkua i ka lanakila ʻana i nā hālāwai ʻenemi paʻakikī.

Hoʻihoʻi maikaʻi ʻo Assassin's Creed Mirage i ka moʻo i kona mau aʻa, e hāʻawi ana i kahi ʻike hoʻoheheʻe ʻana a immersive hoʻi i ka leʻaleʻa a me ka lewa o nā pāʻani kumu.

