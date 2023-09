ʻO Assassin's Creed Mirage: He hoʻi i ka pāʻani Detective

Hāʻawi ʻo Assassin's Creed Mirage i ka hoʻi ʻana i ke kumu o ka moʻo, e kālele ana i ka ʻaihue a me ka hoʻokolokolo. ʻO ka pāʻani ke hana ma ke ʻano he hoʻoponopono a me ka hoʻoponopono ʻana i nā papa no ka franchise. Hōʻike ka ʻike pāʻani mua i nā mea maʻamau i kaulana ai ka Assassin's Creed, ʻoiai e hōʻike ana i ke kumu i ulu ai ka moʻo i ka manawa.

ʻO ka nānā mua o ka pāʻani he ʻekolu mau mokuna ʻole. Ma ka mokuna mua, ʻimi nā mea pāʻani i nā alanui o Baghdad e like me Basim Ibn Ishaq, he ʻaihue alanui akamai i lilo i kumu aʻoaʻo ma Valhalla. ʻO ka pāʻani pāʻani e pili ana i ka holo ʻana i nā ʻoihana, pickpocketing, a me ka hele ʻana i nā hale o ke kūlanakauhale kikoʻī nani.

Hoʻopau ka demo i nā ʻimi ʻaoʻao akā hiki i nā mea pāʻani ke launa pū me nā hoalauna o Basim a me nā hoa ʻaihue, me nā pōpoki o ke kūlanakauhale. ʻO ka manaʻo pili o kēia mau mokuna wehe e hopu i ke kumu o ke komo maikaʻi loa o ka series, Origins. Aia ka palapala 'āina o ka pāʻani me Baghdad, a me nā panalāʻau waho a me nā wahi noho ʻole, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i ka manawa e ʻimi ai i kahi honua ākea.

Hoʻokomo ka mokuna ʻelua i ka hoʻomaka ʻana o Basim i nā mea huna, kāna pahi kaua mua, a me ka ʻōnaehana kaua o Mirage. ʻO ka hoʻouka kaua, ʻoiai he nani ka nānā ʻana, e hahai ana i kahi ʻano maʻamau o ka hoʻouka ʻana, ʻalo, parry, a me ka counterattack. ʻOiai ʻokoʻa ka choreography, ʻano like ka mechanics me nā mea i hoʻokomo mua ʻia i ka moʻo.

ʻO ka mokuna hope a lōʻihi loa e hoʻokomo i nā mea pāʻani i kahi misionari multi-step. ʻOiai ʻo Basim, ʻo ka pahuhopu ka pepehi ʻana i kahi mea kālepa ikaika i hiki mai i Baghdad ma lalo o nā kūlana kānalua. Pono kēia misionari e hōʻiliʻili i ka intel ma kahi pae kūloko, e hoʻomanaʻo ana i nā pāʻani Assassin's Creed ma mua.

Hoʻomaopopo ʻo Mirage i ka hana a Basim ma ke ʻano he mea kiʻi a me kahi kiʻi Robin Hood-esque, e hoʻohana ana i kona pilina me ka poʻe o Baghdad e hoʻokō i kāna mau pahuhopu. Eia naʻe, hiki i ka mīkini pāʻani ke paʻakikī, me nā pilikia i ka piʻi ʻana o nā paia a me ka lele ʻole ʻana. Hoʻopilikia ka mechanics traversal i nā kaʻina hana huna, e hōʻike ana i kahi o ka mea pāʻani me ka ʻike ʻole.

ʻOiai ʻo kēia mau hemahema, hāʻawi ʻo Assassin's Creed Mirage i kahi hoʻihoʻi nostalgic i ka series 'detective gameplay, e hāʻawi ana i ka hoʻololi hou ʻana o ka wikiwiki mai nā ʻāpana hou i kālele ʻia i nā honua nui a me nā ʻōnaehana holomua.

