ʻO Assassin's Creed Mirage: He hoʻi i nā kumu o ka moʻo

ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i nā manaʻo mua no Assassin's Creed Mirage e hōʻike ana e hōʻailona ka pāʻani i kahi hoʻihoʻi lōʻihi i kali ʻia i ka moʻolelo moʻolelo moʻolelo. I loko o nā makahiki, ua hoʻonui ʻia ka franchise Assassin's Creed ma mua o kāna kumu mua, e piha ana i nā ʻāpana paʻakikī, nā palapala ʻāina huikau, nā pāʻani lōʻihi, a me nā ʻimi ʻaoʻao he nui. Eia naʻe, ʻike ʻia ʻo Mirage e hoʻololi i kēlā me ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike streamline a me ka stealth.

Hana ʻo Mirage ma ke ʻano he prequel i kona mua, ʻo Valhalla, a me nā kikowaena a puni ka 9th century aihue a me ka moʻolelo moʻokalaleo superhuman reincarnate, ʻo Basim Ibn Ishaq, ʻoiai ʻo ia e hoʻokele ana ma waena o ke kūlanakauhale nui o Baghdad. Ua hoʻohiki ʻo Ubisoft e ʻoi aku ka "pilina" ʻo Mirage, me kahi manawa pāʻani pōkole ma kahi o 20 mau hola a me kahi moʻolelo laina laina e hoʻohālikelike ʻia me Valhalla.

ʻO nā pane mua mai nā mea pāʻani i maikaʻi loa. Hōʻike nā hiʻohiʻona i ka hoʻihoʻi ʻana o ka Assassin's Creed stealth gameplay, me kahi palapala ʻoi aku ka nānā ʻole ʻana i nā mea pāʻani me ka nui o nā kiʻi. Hōʻike ʻo IGN i ka pāʻani me ka hoʻihoʻi ʻana i ka moʻo i kona aʻa i ke ala maikaʻi loa, ʻoiai ʻo GameRant e ʻōlelo ana e uku ʻo Mirage i ka stealth maʻemaʻe a me ke ʻano "stealth inā ʻaʻohe mea ola e haʻi e pili ana iā ia".

Eia naʻe, ʻike kekahi poʻe hoʻohewa he maʻalahi ka ʻōnaehana kaua o Mirage a nele i ka hana hou. ʻO ka hoʻouka kaua ʻana i ka hoʻouka kaua like ʻana, ʻalo, parry, a me nā hana counterattack i ʻike ʻia ma nā pāʻani he nui ʻekolu. Me he mea lā ʻaʻole ʻoluʻolu ka lāʻau akamai, e nānā ana i ka hoʻonui ʻana i ka hoa ʻaeto o ka protagonist a me ka hoʻokele waiwai ma mua o ka hoʻolauna ʻana i nā mana hou.

ʻOiai ʻo kēia mau hemahema liʻiliʻi, manaʻo nā manaʻo holoʻokoʻa e hopu ʻo Mirage i ke ʻano o ka mea i kaulana ai ka moʻolelo Assassin's Creed ma kahi mua. ʻO kāna hoʻonohonoho hou a me ka manaʻo nui i ka mechanics stealth social e hāʻawi i kahi ʻike nostalgic no nā mea pā e ʻimi nei i ka hoʻi ʻana i ke kumu o ka franchise.

Hoʻokuʻu ʻia ʻo Assassin's Creed Mirage ma ʻOkakopa 5 no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, a me Windows.

