ʻO ka pāpā ʻana o Kina i nā iPhones ke kaupaona nei i nā waiwai ʻĀsia

Manaʻo ʻia nā kumukūʻai ma Asia e hahai i kahi hāʻule i alakaʻi ʻia e ka ʻenehana ma Wall Street i ka ulu ʻana o nā hopohopo e pili ana i ka hopena o kahi pāpā Kina i nā iPhones o Apple. Ua hōʻole ʻia nā hōʻailona kaulike ma Iapana a me Hong Kong, aʻo ka poʻe no Australia a me ʻAmelika e noho paʻa ana i ke kālepa mua o Asia. Ua hāʻule ka Nasdaq 100 i ka hāʻule ʻana o nā ʻāpana Apple, e holoi ana i ka waiwai o $ 190 biliona. ʻO ka pāpā Kina i iPhones ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻonui i nā keʻena kākoʻo aupuni, nā hui mokuʻāina, a me nā ʻoihana aupuni a me nā hui i hoʻomalu ʻia e ke aupuni. Hoʻopuka kēia i nā luʻi ʻaʻole wale no Apple akā ʻo nā ʻoihana ʻenehana nui ʻē aʻe e hilinaʻi nui nei iā Kina.

ʻOiai ʻaʻole paha e alo ʻo Apple i kahi hopena kālā koʻikoʻi mai nā mea paʻa, no ka mea ua pale aku nā luna aupuni i nā huahana o ka hui, hiki i nā hopena ākea ke hoʻopilikia i nā hana ma ka ʻāina kahi i ʻākoakoa ai ka hapa nui o nā iPhones. ʻO ka ulu mau ʻana o ka ʻoihana ʻenehana, i alakaʻi ʻia e ka naʻauao akamai a me ka noʻonoʻo ʻana e pili ana i ka piʻi ʻana o ka uku pānaʻi o ka Federal Reserve, ua alakaʻi ʻia i nā loiloi kikoʻī. Manaʻo kekahi poʻe loea ua mākaukau ka ʻoihana no ka hoʻoponopono.

Ke nānā pono nei nā mea kālepa i ka ʻikepili waiwai o US, ʻoi aku ka paʻa o nā helu hoʻopiʻi hana ʻole e hoʻoikaika i ka hihia no ka Fed e mālama i nā kumukūʻai kiʻekiʻe. Pono nā luna o ka Federal Reserve e nānā i ka ʻikepili e hoʻoholo ai i ka wā e hiki mai ana o ka uku panee. I kēia manawa, ua emi ka Euro ma muli o ka ulu nāwaliwali o ka Eurozone, a ua hōʻea ka yuan ma kahakai i kahi kokoke i 16 mau makahiki haʻahaʻa ma waena o ka piʻi ʻana o ka pessimism i ka hoʻokele waiwai o Kina. Ua emi iho ke kumukūʻai aila no ka lua o ka lā ma hope o ka hui ʻeiwa mau kau.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ua hoʻāla ka pāpā Kina ma iPhones i nā hopohopo i ka ʻoihana ʻenehana, e alakaʻi ana i kahi hāʻule o nā kumukūʻai Asia. Hiki ke kaupalena ʻia ka hopena ma Apple, akā ʻoi aku ka nui o ka hopena o nā ʻoihana ʻenehana e hilinaʻi nei iā Kina. Eia kekahi, ʻo nā mea ʻē aʻe, e like me nā loiloi kikoʻī a me ka ʻikepili waiwai US, ke hāʻawi nei i ka volatility mākeke.