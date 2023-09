ʻO ka Valencia Digital Summit 2023: Hoʻolālā i ka wā e hiki mai ana me ka naʻauao Artificial

ʻO ka Valencia Digital Summit (VDS2023) i hoʻonohonoho ʻia he hanana hoʻomaka e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka ʻāina o kēia manawa a me ka wā e hiki mai ana o ka naʻauao artificial (AI). Ma ke ʻano he ʻenehana hoʻololi, ua puka koke ʻo AI ma ke ʻano he ikaika ikaika i ka hoʻokele ʻana i ka hana hou a hoʻoponopono hou i nā ʻano like ʻole o ke kaiāulu, e pili ana i ka nohona, ka waiwai, a me ka pono o ke kula.

Hoʻonohonoho ʻia e Startup Valencia, e mālama ʻia ka hanana ʻenehana honua ma ʻOkakopa 26th a me 27th ma ke kūlanakauhale ʻo Arts and Science ma Valencia, Sepania. E hui pū ia i nā loea ʻoihana, nā mea noiʻi, nā mea hou, nā mea hoʻonaʻauao, nā mea hoʻopukapuka, a me nā alakaʻi ʻoihana mai ka honua holoʻokoʻa. Ma o ke ʻano o nā kamaʻilio a me nā hoʻopaʻapaʻa, manaʻo ka summit e hōʻike i ke ʻano o ka lilo ʻana o AI i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola a hāʻawi i ka poʻe i hele mai me nā ʻike e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ka hana, ka hoʻonaʻauao, ka hoʻomohala hoʻonohonoho, a me ka mālama olakino.

E hōʻike ana ka hanana i nā panela a me nā kūkākūkā e pili ana i nā kumuhana like ʻole e pili ana iā AI. Hoʻokahi papa, i kapa ʻia ʻo "Innovative AI Applications: Pioneering Solutions for Business Success," e loaʻa i nā poʻe loea e hōʻike i kā lākou ʻike i ka hoʻohana ʻana iā AI e hoʻoikaika i ka hoʻokūkū ma kā lākou mau ʻāpana. ʻO kahi papa ʻē aʻe, "AI Venture Capital: Ka nānā ʻana i nā ʻano a me nā manawa kūpono i ka mākeke AI," e ʻimi i nā manawa hoʻopukapuka ma ka mākeke AI ikaika.

E hōʻike pū ana ka Valencia Digital Summit i ka hoʻohui ʻana o ka ʻenehana a me ka noʻonoʻo, ka hopena o ka hana hou, a me nā ʻano o ka wā e hiki mai ana i ka huakaʻi. E noʻonoʻo ʻo ia i ka mana kipi o AI ma ke kākoʻo ʻenehana a kamaʻilio i nā manaʻo koʻikoʻi koʻikoʻi e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka mana AI me ka mālama ʻana i nā waiwai kanaka a me ka pono o ka nohona.

Ua manaʻo ʻia e huki ʻia ka hui ma luna o 10,000 mau mea i hele mai ma mua o 80 mau ʻāina, me 400 mau mea hoʻopukapuka honua me kahi kōpili ma mua o € 8 biliona. Kākoʻo ʻia e nā hui e like me HP, Telefónica, Banco Sabadell, a me ke Aupuni o Sepania, e lilo ka piko i kahua no ka hoʻomaka ʻana e hui pū me nā mea hoʻopukapuka a me nā mea hana.

ʻO ka uluʻana o ka Valencia Digital Summit he mea kupaianaha, me ka piʻiʻana o 1,500% o ka poʻe i hele mai mai kona hoʻomakaʻana i ka makahiki 2018. Ua hoʻokūpaʻa kēia ulu i ka kaiaola Valencian e like me ke kolu o ka nui loa ma Sepania e pili ana i ka nui o ka hoʻokomo kālā, me ka 1,200 hoʻomaka aʻoi aku. € 700 miliona i hoʻolilo ʻia i nā makahiki i hala.

ʻO Startup Valencia, ka mea nāna i hoʻonohonoho i ka hanana, he hui waiwai ʻole i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻolaha ʻana a me ka hōʻike ʻana i ka ʻenehana Valencian a me nā kaiaola hou. Ua hōʻiliʻili ʻia ma luna o 350 mau hoa a hauʻoli i ke kākoʻo mai nā hoa kaulana e like me Google, HP, Banco Sabadell, a me Telefónica, a me nā mea ʻē aʻe.

Ua hoʻohiki ʻo Valencia Digital Summit 2023 e lilo i hanana hoʻololi pāʻani, e hui pū ana i nā alakaʻi o ka ʻoihana a me nā mea ʻike maka e ʻimi i ka mana nui o ka naʻauao akamai a me kona hopena i ke kaiāulu. Hoʻonohonoho ʻia e hoʻohālikelike i ka wā e hiki mai ana o AI a me kona hoʻohui ʻana i nā ʻāpana like ʻole no nā makahiki e hiki mai ana.

