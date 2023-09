Hoʻolaha ʻo Hypergryph hou Multiplayer Co-op Puzzle Adventure Platformer: POPUCOM

ʻO Hypergryph, ka mea hoʻomohala a me ka mea hoʻopuka ma hope o ka RPG kaulana a me ka pāʻani hybrid pale hale kiaʻi, Arknights, ua wehe koke nei i kā lākou inoa hou, "POPUCOM". Hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia ma PlayStation 4, PlayStation 5, a me Windows PC, hāʻawi kēia ʻano pāʻani puʻupuʻu hui puʻupuʻu puʻupuʻu i nā mea pāʻani i kahi ʻike pāʻani kūʻokoʻa a hoihoi.

Hoʻonoho ʻia i loko o ke ao holoʻokoʻa like ʻole, hoʻonoho ʻo POPUCOM i nā mea pāʻani i ka mana o kahi Rainbow Popper, kahi mea hana i hoʻohana ʻia e hakakā i nā mea Pomus kolohe ma ke kī ʻana i nā pōkā kala iā lākou. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ʻekolu Pomus o ka kala like, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻopau i kēia mau hoʻoweliweli a holomua i nā pae hou. Eia hou, pono nā mea pāʻani e hoʻonohonoho pono i kā lākou lele ʻana, e hoʻololi i nā kala e like me ia, a e hoʻoikaika i nā mīkini kūʻokoʻa e hoʻokele i nā pae like ʻole.

Hoʻolauna pū ka honua o POPUCOM i nā hoa hoʻopaʻa inoa e like me Rollo the Bomb, Kāpena Kitty, Barrier Bot, a me Power Kid, nāna e kōkua i nā mea pāʻani i ka hoʻoponopono ʻana i nā puʻupuʻu. Hāʻawi ka pāʻani i nā ʻano hoʻokaʻawale kūloko a me nā mode co-op pūnaewele me ke kākoʻo cross-play, e ʻae ana i nā mea pāʻani ʻehā e hana like e lanakila ai i nā pae puzzle 3D platform a komo i nā pāʻani liʻiliʻi hauʻoli.

ʻO ka hauʻoli, ua hoʻolaha ʻo Hypergryph e hōʻike ʻia ʻo POPUCOM ma ka Tokyo Game Show 2023 (TGS 2023). E loaʻa i ka poʻe i hele i ka hanana ka manawa e nānā mua i ka pāʻani a hoʻāʻo i nā demos ma ka hōʻike. Hoʻonohonoho ʻia ʻo POPUCOM e hoʻomaka ma ka PlayStation Store no ka PS4 a me PS5, a me ka Windows PC ma o Steam a me ka Epic Game Store. ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia kahi lā hoʻokuʻu kūhelu, hiki i nā mea pāʻani hoihoi ke kipa i ka pūnaewele official o ka pāʻani no ka ʻike hou aku.

