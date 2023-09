Hoʻokomo ka Apple's watchOS 10 i nā hiʻohiʻona hoihoi no Apple Watch Series 9

Ua hoʻolaha ʻo Apple i ka watchOS 10, ka mea hou loa no kāna smartwatch, e loaʻa no ka hoʻoiho ʻana i ka lā 18 Kepakemapa. Lawe mai kēia hōʻano hou i nā loli nui i ka interface o ka wati a hoʻolauna i nā hiʻohiʻona hou e hoʻonui ai i ka ʻike mea hoʻohana.

ʻO kekahi o nā mea hoʻohui nui i ka watchOS 10 ʻo ka hoʻokomo ʻana i nā widget, i kapa ʻia ʻo Apple he glances. Hiki i nā mea hoʻohana ke swipe a hoʻopilikino i kēia mau widget, e maʻalahi ke komo koke i ka ʻike. Loaʻa ka wati i kahi widget Smart Stack, hoʻoikaika ʻia e ka mīkini aʻo, e wānana a hōʻike i nā widget kūpono loa no nā mea hoʻohana i ka lā.

Eia kekahi, lawe mai ka watchOS 10 i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana Siri ma ka Apple Watch Series 9. E hoʻoponopono ʻia nā kauoha Siri i kēia manawa ma ka polokalamu, e hōʻoia i ka pilikino maikaʻi aʻe a hiki i nā mea hoʻohana ke nīnau i nā nīnau e pili ana i ka ʻikepili pilikino a me ke olakino mai ka polokalamu Health.

Hoʻokomo pū ʻia ka mea hou i kahi chip ultra wideband (UWB) lua o ka hanauna hou, hiki ke ʻike i ka wā e kokoke ana kahi HomePod. Ke hele mai ka mea hoʻohana i loko o ʻehā mau mika o kahi HomePod me UWB, hoʻomaka koke ka wati i ka hiʻohiʻona Now Playing, e ʻae i nā mea hoʻohana e hoʻomalu i ka HomePod a loaʻa i nā manaʻo mai ka Smart Stack.

Ua hoʻonui pū ʻo Apple i nā hiʻohiʻona hiki i ka watchOS 10. Hiki i nā mea hoʻohana ke paʻi pālua i ko lākou mau manamana lima ma ka lima like me ka wati e hana i nā hana like ʻole, e like me ka pane ʻana i nā kelepona a i ʻole ke komo ʻana i ka widget Smart Stack.

Ma ke ʻano o ka mea hoʻohana, ua hoʻolālā hou ʻia ka papa hana. Ma kahi o ka mākia honeycomb mua, ua hōʻike ʻia nā polokalamu ma ke ʻano he mau kiʻi pōʻai liʻiliʻi e ʻōwili pololei ana, e maʻalahi ai ke ʻimi a komo i nā polokalamu i makemake ʻia. Hoʻohui ʻia, ua hoʻololi ʻia ka hana pihi ʻaoʻao; ʻO kahi paʻi paʻi hoʻokahi e lawe i nā mea hoʻohana i ke kikowaena mana, aʻo ka paʻi pālua e lawe mai i ka Apple Wallet no nā uku NFC.

Hāʻawi ʻo WatchOS 10 i kahi ʻike mea hoʻohana ʻoi aku ka intuitive a me ka launa pū ʻana, e hana ana i ka Apple Watch e like me ka iPhone liʻiliʻi. Me kāna mau widget i hoʻopilikino ʻia, hoʻomaikaʻi ʻia nā mana Siri, a me nā hiʻohiʻona hiki ke hoʻonui ʻia, ke hōʻoia nei ʻo Apple e noho mau kāna smartwatch i mea waiwai no nā mea hoʻohana i ko lākou ola i kēlā me kēia lā.

Sources:

- Ka Verge: [WatchOS 10 ma ka Apple Watch Series 9] (hoʻokomo i ka URL)

- The Verge - Victoria Song: [watchOS 10 Preview](hoʻokomo i ka URL)