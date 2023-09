ʻO Apple's Vision Pro Headset Update: Ma ke ala no 2024 Launch

Ke holomua nei ʻo Apple me kāna headset ʻo Vision Pro i manaʻo nui ʻia, me ka CEO ʻo Tim Cook e hōʻoia ana i ka hanana hoʻolaha "Wonderlust" i kēia manawa aia ke poʻo i ke ala e hoʻouna ai i ka makahiki aʻe. ʻO ka hoʻolaha ʻana ma hope o ka neʻe ʻana o Apple i Iulai e kono i nā mea hoʻomohala e noi no ka Vision Pro developer kits.

Ua mahalo ʻia nā mea hoʻāʻo mua o ka Vision Pro i kāna hoʻonā hōʻike, hiki ke hiki i ka wikiō passthrough, a me ka ʻike ʻana. Hōʻike kēia mau hiʻohiʻona i ka hiki o ke headset a hōʻike i kona hiki. Eia nō naʻe, e hilinaʻi ka kūleʻa o ka Vision Pro i ka ikaika o kāna kaiaola app. ʻO kahi laina paʻa o nā noi i ka hoʻomaka ʻana e hoʻoikaika nui i ka hoʻoholo o nā mea kūʻai aku e hoʻohana i ka hāmeʻa.

ʻOiai ʻo nā hōʻike mua e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻopaneʻe ʻia, hōʻoia ka hōʻano hou o kēia lā i nā mea kūʻai aku e hoʻomau ʻo Apple i kāna palapala alanui. Ua hoʻolaha mua ka hui i ka Vision Pro i Iune, me nā manaʻo e hoʻokuʻu iā ia i ka makahiki aʻe, e hoʻomaka ana ma US. ʻO ka hoʻolaʻa ʻana o Apple i ka hālāwai ʻana i kēia timeline e hōʻike ana i nā pilikia me nā mea koʻikoʻi, e like me ka hōʻike ʻana i waho, ke kamaʻilio ʻia nei, e hōʻoia ana e hoʻomaka ka headset e like me ka mea i hoʻolālā ʻia.

Ke hoʻomau nei nā mea hoʻomohala i ka hana ʻana i nā ʻike no ka Vision Pro, ulu ka manaʻo no ka hāmeʻa. ʻO kā Apple track record o ka hana hou a me ka maikaʻi ua hoʻokumu i ka hauʻoli i ka ʻoihana, a ke kali nui nei nā mea kūʻai aku i ka ʻike ʻike maoli i hoʻohiki ʻia e ka Vision Pro. Me kāna mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe a me ka ʻōnaehana kaiaola ikaika, hiki i ka Vision Pro ke hoʻololi i ke ʻano o kā mākou launa pū ʻana me nā ʻike kikohoʻe.

Sources:

- Monica Chin, Ka Verge. /