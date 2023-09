Hoʻokuʻu ʻo Apple i nā hiʻohiʻona Apple Watch-Neutral Carbon i ka hoʻoikaika ʻana e hōʻemi i nā hoʻokuʻu

By

Ua hoʻolaha ʻo Apple i ka Pōʻalua e hoʻolauna ana i nā mana kalapona ʻekolu o kāna mau hiʻohiʻona Apple Watch ma ke ʻano he ʻāpana o kāna kūpaʻa e lilo i carbon neutral e 2030. E hōʻike ana kēia mau hiʻohiʻona hou i kahi hōʻailona ʻōmaʻomaʻo ma kā lākou mau pahu e hōʻike ai i ko lākou hoʻomau.

ʻO ka hapa nui o ka hoʻemi ʻana i kēia mau wati mai ka hoʻohana ʻana i ka uila maʻemaʻe i ka wā o ke kaʻina hana. Ua hōʻike ʻo Apple he 300 o kāna mau mea hoʻolako i hana pū i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu maʻemaʻe no ka hana ʻana o Apple.

Eia nō naʻe, ʻo ka ʻoihana kaʻa kaʻa o Apple, ka mea i hilinaʻi nui i nā mokulele, ua mau nō ia i kumu nui o ka hoʻokuʻu ʻana. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia, hoʻolālā ʻo Apple e lawe i nā wati hou aʻe e nā waʻa, nā kaʻaahi, a me nā ʻano hana ʻole ʻē aʻe e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻana.

No nā hiʻohiʻona Apple Watch ʻekolu carbon-neutral, e hoʻoneʻe ʻia ka hapalua o nā hoʻouna ma ke kaupaona ʻana e nā ʻano hana ʻole. Ua ʻōlelo nā luna o Apple e kōkua ana kēia hoʻololi i ka hoʻemi ʻana i ka wahie a hana i nā hoʻoiho kalapona liʻiliʻi.

Ma ka hoʻohana ʻana i kēia ʻano kaʻahele, manaʻo ʻo Apple e loaʻa nā haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o nā hiʻohiʻona wati mua. No nā mea hoʻokuʻu i koe, e kūʻai ka hui i nā offset kalapona e hōʻoia i ka neutrality kalapona.

ʻO ka Apple Watch Series 9, Apple Watch SE, a me Apple Watch Ultra 2 me ka hōʻailona ʻōmaʻomaʻo hou e loaʻa ka haʻahaʻa haʻahaʻa i hoʻohālikelike ʻia i nā huahana mua. ʻO ka mea kūikawā, ʻo ka Series 9 alumini ʻoi aku ka maikaʻi o ke aniau me kahi hui hāmeʻa haʻuki e loaʻa iā 8.1 kg (18 lb) o nā hoʻokuʻu i koe ma hope o nā loli a Apple.

Eia kekahi, ke hana nei ʻo Apple i ka hoʻohana ʻana i nā mea hana hou i kāna huahana. Hōʻike ʻia nā wati hou i nā alumini maʻamau o ka aluminika a me ka titanium i hana ʻia mai nā mea hana hou ʻia, a me nā pākahi i loaʻa i ka cobalt recycled wale nō. Hoʻolālā ʻo Apple e hoʻonui i kēia mau hana hoʻomau i ka nui o kāna mau huahana i ka wā e hiki mai ana.

ʻOiai ka hoʻololi ʻana i ka hoʻomau, ua ʻōlelo ʻo Apple e kūʻai ʻia nā ʻano kalapona ʻole o kāna mau wati e like me nā hiʻohiʻona maʻamau. Manaʻo ka ʻoihana e hana i kēia mau hoʻololi a hiki ke hana hou ʻia no nā ʻoihana ʻē aʻe.

Nā kumu: Reuters