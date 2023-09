Ua ʻōlelo ʻia ʻo Apple e hoʻokuʻu i ka Band FineWoven hou no Apple Watch

By

Manaʻo nā lono e wehe paha ʻo Apple i kahi hui FineWoven hou no ka Apple Watch ma ka hanana iPhone 15 i kēia lā. Ua hoʻokuʻu ʻo Twitter leaker Kosutami i nā kiʻi o ka hui, e hōʻike ana i kāna hoʻolālā a me ka ʻōlelo ʻana e neʻe paha ʻo Apple i nā mea eco-friendly no kāna mau lako.

Hōʻike nā manaʻo e hiki paha iā Apple ke hoʻololi i kāna ʻili silikoni, fluoroelastomer, a me nā ʻili ʻili me nā mea ʻē aʻe. Kūlike kēia me ka hoʻomau mau ʻana o ka ʻoihana i ke kuleana kaiapuni.

ʻOiai ke hāʻawi nei nā kiʻi o ka hui FineWoven i kahi ʻike o ka mea e manaʻo ai, ua hui pū ʻia nā hopena mua. Ua hōʻike aku kekahi poʻe nānā i nā hopohopo e pili ana i ke ʻano o ka hui, me ka ʻike ʻana he lahilahi a maʻalahi hoʻi i hoʻohālikelike ʻia i nā makana ʻili mua. Ke ʻike ʻia nei inā e hoʻokō ka hui ʻo FineWoven i nā kūlana maikaʻi i hoʻonohonoho ʻia e nā mea kahiko o Apple.

E ʻike mākou i ka ʻoiaʻiʻo o kēia mau leaks a me nā kikoʻī hou aʻe e pili ana i nā hui Apple Watch hou i ka wā o ka hanana iPhone 15. Me nā hui hou, manaʻo ʻia ʻo Apple e hoʻolauna i ka Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, a me ka iPhone 15 lineup.

E hoʻomau i ka wā e uhi ai mākou i nā hoʻolaha āpau mai ka hanana Apple iPhone 15. E hāʻawi mākou i ka uhi piha o ka iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17, a me ka watchOS 10.

Sources: Twitter leaker Kosutami