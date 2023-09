Hoʻokomo ʻo Apple i nā mea hana FineWoven no iPhone 15 a me Apple Watch Bands

Ua hoʻolaha ʻo Apple i ka hoʻolauna ʻana i kahi mea waiwai hou no nā hui Apple Watch a me nā hihia iPhone 15 i kapa ʻia ʻo FineWoven. Hoʻololi kēia mea i nā makana ʻili mua i emi iho ka maikaʻi. Ua alakaʻi ʻia ka hoʻoholo e hoʻololi i nā mea waiwai e ka wāwae kalapona koʻikoʻi e pili ana i ka hana ʻili ma ka pālākiō o Apple.

ʻO FineWoven kahi mea microtwill i hana ʻia mai ka 68 pākēneka o nā mea i hana hou ʻia ma hope o ka mea kūʻai aku. He ʻano palupalu a like me ka suede, e hāʻawi ana i kahi ʻoluʻolu no nā kāʻei Apple Watch. E hoʻolako ʻia nā pūʻali me nā Magnetic Link a me nā pani pani hou o Modern Buckle no ka ʻoluʻolu a me ka palekana.

Ma nā ʻōlelo o nā hihia iPhone 15, e kākoʻo ʻo FineWoven i ka Apple's MagSafe ecosystem, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻopili maʻalahi i nā mea hoʻoili magnetic, wallets, a me nā mea pono ʻē aʻe. Mālama kēia i ka hoʻohālikelike ʻana me ka kaiaola o Apple ʻoiai e hāʻawi ana i kahi koho ʻoi aku ka hoʻomau i ka ʻili.

Ua hōʻike ka nui o nā mea kūʻai aku i ka hauʻoli i ka emi ʻana o ka maikaʻi o nā hihia cowhide o Apple. Eia nō naʻe, manaʻo ʻia nā mea hana ʻekolu e hoʻopiha i kēia āpau ma ka hāʻawi ʻana i nā hihia ʻili liʻiliʻi a i ʻole nā ​​​​koho ʻoi aku ka maikaʻi e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kumu kūʻai.

Hāʻawi ka FineWoven i kahi ala hou i nā hihia lole, ʻoiai ua hoʻopau ʻo Google i kāna mau koho pahu lole a hoʻololi iā lākou me nā koho silicone. Hāʻawi ka Apple foray i nā hihia lole i kahi manawa hoihoi no nā mea hoʻohana e ʻike i kahi hiʻohiʻona hou.

