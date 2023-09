Ua hoʻopanee ʻo Apple i ka hoʻokuʻu ʻana i nā MacBook M3-Powered

By

ʻO nā manaʻo o Apple e hoʻokuʻu i nā MacBook i hoʻohana ʻia e ka M3 processor hou i kēia makahiki e hiki ke lohi, e like me ka mea loiloi Apple Ming-Chi Kuo. Kūʻē kēia i nā hōʻike mua i manaʻo ʻia e loaʻa nā MacBook hou i ka mahina ʻo Kepakemapa. Ua hoʻoulu ʻia nā lono e ka mea kākau moʻolelo ʻo Bloomberg ʻo Mark Gurman e hōʻemi ana ʻo Apple i kāna hanana maʻamau e pili ana i ka Mac ma ʻOkakopa, e hōʻike ana i ka hoʻokuʻu mālie ʻana o kahi huahana hou ma o kahi hoʻolaha paʻi.

Hoʻopaʻa maʻamau ʻo Apple i nā hanana e hoʻolaha i kāna hoʻokuʻu ʻana i nā chip hou, no laila ʻaʻole paha e wehe ka hui i ka M3 ma o kahi hoʻolaha paʻi. Manaʻo ka manaʻo e hiki iā Apple ke hoʻolauna i ka chipset M3 i kahi iMac 24-inch hou, ʻoiai ʻaʻole i hoʻonui ʻia kēlā mea mai 2020 a hoʻohana mau i ka chip M1 kahiko.

ʻO ka hoʻohui ʻana i ke kaumaha i ka hōʻike a Kuo ʻo ia ka mea ua hāʻawi mua ʻo Apple i kāna mau Macs i kēia makahiki, me ka hoʻolaha ʻana o kahi MacBook Air hou 15-inch, Mac Studio, a me Mac Pro i Iune. ʻOiai ʻo ka hiki ke hoʻopaneʻe, ʻike ʻia ke mākaukau nei ʻo Apple no ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea mana M3. Hōʻike nā hōʻike ua hoʻopaʻa ʻo Apple i hoʻokahi makahiki o ka chipmaker TSMC's N3 (3nm) node, kahi i kūkulu ʻia ai ka M3.

Inā hoʻokuʻu ʻia ka M3 i kēia makahiki, manaʻo ʻia e loaʻa i loko o nā mea liʻiliʻi wale nō, e like me nā hōʻike mua e hōʻike ana e hoʻopaʻa ʻia nā hiʻohiʻona M3 Pro a me M3 Max a hiki i 2024. Manaʻo ʻia ka M3 e lawe mai i kahi hoʻomaikaʻi koʻikoʻi. ʻO ka laina o Apple, ʻoi aku i ka hoʻonui hoʻonui i hāʻawi ʻia e ka M1.

I kēia manawa, ʻaʻole i hana ʻo Apple i nā ʻōlelo kūhelu e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana o M3-powered MacBooks. Ma ka mōʻaukala, paʻa ʻo Apple i kāna hanana Mac hāʻule i ka waena o ʻOkakopa, me nā hoʻolaha e kū nei i ka pule ma mua. No laila, ʻaʻole pono e lōʻihi ma mua o ka loaʻa ʻana o ka ʻike hou mai ka hui.

