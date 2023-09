ʻO ka iPhone hou o Apple e hoʻololi i ka USB-C: He aha kāu e ʻike ai

Hoʻomaka ʻo Apple e hoʻolaha i kāna iPhone hou loa i kāna hanana hāʻule makahiki ma Kepakemapa 12th. ʻO kekahi o nā hoʻololi koʻikoʻi i manaʻo ʻia ʻo ka hoʻololi ʻana mai ka konohiki Lightning i USB-C. ʻOiai hiki i kēia hoʻololi ke hoʻopilikia i nā mea hoʻohana, ua kauoha ʻia e kahi lula hou o ʻEulopa e koi ana i nā mea uila e hoʻolako ʻia me nā awa USB-C e 2024.

ʻO ka neʻe ʻana i ka USB-C e hoʻomaikaʻi i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a hōʻemi i ka e-waste. Me ka hoʻololi, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohana i ka charger like no kā lākou iPhone, MacBook, Nintendo Switch, a me Beats headphones. ʻO ia ke ʻano o nā kaula liʻiliʻi e pau i nā ʻāina ʻāina, no ka mea ʻaʻole pono nā mea hoʻohana e hoʻololi i kā lākou charger me kēlā me kēia kūʻai ʻana i nā mea hou.

Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻololi ʻana i ka USB-C, ʻo ia ka mea e pono ai nā mea hoʻohana e hilinaʻi nei i nā mea hoʻohui Lightning e pono e hoʻokomo i nā mea hoʻoili USB-C hou. Hiki paha kēia i nā lilo hou no nā mea kūʻai aku, ʻoi aku ka nui inā makemake lākou i nā loina he nui no nā wahi like ʻole a i ʻole nā ​​​​mea hana.

ʻOiai ka pilikia mua, manaʻo ʻia ka hoʻololi ʻana i ka USB-C e pōmaikaʻi i nā mea hoʻohana i ka holo lōʻihi. E hoʻolōʻihi ia i ke kaʻina hana hoʻopiʻi no nā mea like ʻole a kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka ʻōpala uila.

ʻOiai e loaʻa ana ʻo Apple mai ke kūʻai aku ʻana i nā mea hoʻoili USB-C hou, ʻo ka pahuhopu nui ka hoʻokō ʻana i ka hoʻoponopono EU a hāʻawi i kahi ʻike hoʻopiʻi maʻamau no nā mea kūʻai. E hoʻohālikelike ka hoʻololi iā Apple me nā ʻoihana ʻenehana nui ʻē aʻe i hoʻohana i ka USB-C ma ke ʻano he maʻamau.

ʻOiai ʻo ka pilikia pōkole, ʻo ka hoʻololi ʻana i ka USB-C he hoʻololi maikaʻi ia e hoʻonui ai i ka ʻoluʻolu a kōkua i ka wā e hiki mai ana no nā mea uila.

