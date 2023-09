Hoʻomaka ka iPhone 15 Pro Max i $1,199 me ka waiho ʻana o 256GB

Ua loaʻa i ka iPhone 15 Pro Max kekahi mau hoʻololi nui, a me kēia mau hoʻololi e hele mai kahi kumukūʻai hoʻomaka hou o $1,199 no ka hoʻohālike 256GB. Ua hoʻomaka ʻo Pro Max i ka makahiki i hala ma $1,099, akā he 128GB wale nō ka waiho ʻana. Hāʻawi ka iPhone hou i kahi mālama nui akā ma kahi kumu kūʻai kiʻekiʻe.

E hoʻokuʻu ʻo Apple i ka iPhone 15 Pro a me 15 Pro Max ma Kepakemapa 22nd, me nā kauoha mua e hoʻomaka i kēia Pōʻalima. Ua hoʻolaha ʻia nā lono no nā mahina e hoʻonui ai ʻo Apple i ke kumukūʻai ma muli o nā loli lineup, e like me ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻāpana titanium alloy brushed a me nā bezels thinner. Hōʻike pū ka iPhone 15 Pro Max hou i kahi A17 SoC wikiwiki me ka GPU hoʻohui e kākoʻo ana i ka ray tracing.

He mea nui e hoʻomaopopo i ke kumu kūʻai o $ 1,199 no ke kumu hoʻohālike 256GB ʻaʻole ia he hoʻonui kumukūʻai mai ka wā i hoʻopiʻi ai ʻo Apple i ka nui like no ka mana mālama like i ka makahiki i hala. Eia naʻe, ʻaʻole i loaʻa hou ka koho haʻahaʻa haʻahaʻa me 128GB o ka waiho ʻana.

Ma waho aʻe o ke kumukūʻai a me ka hoʻololi ʻana, ua hana ʻo Apple i kekahi mau mea hou kaulana i kāna iPhones. Ua hoʻololi hope ka ʻoihana i ke awa Lightning kahiko me nā port USB-C ma waena o kāna mau kelepona, me ka AirPods Pro. Kākoʻo ke awa USB-C i ka maʻamau USB 3 wikiwiki me ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana a hiki i 10Gbps. Eia nō naʻe, pono nā mea hoʻohana e kūʻai i kahi kelepona USB 3 ʻano C ma kahi kaʻawale.

Eia kekahi, ke kākoʻo nei ka iPhone 15 i kēia manawa i ka Qi2 charging, ʻo ia ka maʻamau o ka hoʻopiʻi hou ʻana o Apple e pili ana i kāna hoʻoili ponoʻī MagSafe. Ua hoʻololi ʻia nā hiʻohiʻona Pro i ke kani kahiko / vibrate hoʻololi me kahi pihi hana maʻamau, e like me ka mea i loaʻa ma nā kelepona Apple Watch Ultra.

Me ka iPhone 15 Pro a me 15 Pro Max, ua hoʻolaha pū ʻo Apple i nā hiʻohiʻona iPhone 15 a me 15 Plus. Hōʻike kēia mau hiʻohiʻona i ka Dynamic Island a hoʻoili i nā chips A16 Bionic mai nā hiʻohiʻona Pro o ka makahiki i hala. ʻO nā kumukūʻai hoʻomaka no ka iPhone 15 a me 15 Plus e like me ka makahiki i hala ma $ 799 a me $ 899.

Ma keʻano holoʻokoʻa, hele mai ka iPhone 15 Pro Max hou me kahi kumukūʻai hoʻomaka kiʻekiʻe, akā hāʻawi ia i kahi mālama hou aʻe a me kahi ʻano o nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi i hoʻohālikelike ʻia i kona mua.

Sources:

- Ka Verge