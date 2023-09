Ua hoʻonohonoho ʻo Apple e wehe i ka iPhone 15 Lineup ma waena o nā hopohopo a me ka hoʻokūkū o Kina

Manaʻo ʻia ʻo Apple e hoʻomaka i kāna laina iPhone 15 hou i kēia lā, ʻoiai ke kū nei i nā pilikia i ka mākeke Kina a hoʻonui i ka hoʻokūkū. Ua ʻoi aku ka iPhone ma mua o ka hapalua o ke kūʻai aku ʻana o Apple i ka makahiki i hala, akā ʻo ka palena o ka mākeke ma Kina e hoʻoweliweli i ka hui. Eia kekahi, pono ʻo Apple e paio me Huawei Technologies, kāna mea hoʻokūkū kiʻekiʻe ma ka mākeke kelepona paʻa kiʻekiʻe o Kina a hiki i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o US i hoʻopau i ka ʻoihana kelepona a Huawei. ʻO ka pule i hala aku nei, ua hoʻokuʻu ʻo Huawei i ka Mate 60 Pro, kahi kelepona kiʻekiʻe e hoʻohana ana i nā chips i hana ʻia e Kina, hiki paha ke kūʻē i nā palena kālepa i kau ʻia e ke aupuni US.

I ka hoʻāʻo ʻana e loaʻa kahi ʻoi ma luna o Apple, ua hoʻokomo ʻo Huawei i nā hiʻohiʻona hoʻohui e like me ke kelepona ʻana i ka satellite e hoʻohana ana i ka pūnaewele kākoʻo aupuni o Kina. ʻOiai ʻo ka iPhone lineup o Apple i kēia manawa e pili ana i nā mana satellite, ua manaʻo wale ʻia lākou no nā kūlana pilikia. Manaʻo paha ʻo Apple i kāna laina huahana hou i ka wā o kāna hanana i kēia lā ma ke keʻena nui o Apple Park, me ka hoʻololi nui o nā mea kūʻai aku ke hoʻololi ʻana mai nā kelepona hoʻoili ʻia ʻo "Lightning" o Apple i USB-C, e hoʻokō ana i nā lula ʻEulopa. Manaʻo ka poʻe loiloi e hoʻonoho ʻo Apple i kēia hoʻololi ma ke ʻano he hoʻonui, e hoʻohana ana i ka wikiwiki o ka ʻikepili wikiwiki e hoʻoili i nā wikiō kiʻekiʻe i paʻi ʻia ma iPhones.

Manaʻo ka poʻe loiloi e hoʻolauna ʻo Apple i nā hiʻohiʻona hou e like me ka ʻenehana kamera "periscope" no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mana zoom, hoʻonui ʻia nā chips, a me nā hihia titanium. ʻO ka nīnau nui inā paha e mālama ʻia kēia mau hiʻohiʻona no kahi hāmeʻa kiʻekiʻe hou a i ʻole e hana ʻia nā hoʻonui liʻiliʻi i nā hiʻohiʻona haʻahaʻa. Manaʻo ka poʻe loea e hoʻonui ʻo Apple i kāna kumukūʻai maʻamau no ke kelepona i kūʻai ʻia e hoʻonui i ka loaʻa kālā, akā ʻaʻole maopopo inā e hoʻokiʻekiʻe ʻia nā kumukūʻai ma luna o ka papa a i kaupalena ʻia i nā mana premium. ʻOiai ka emi ʻana o ka mākeke kelepona honua, ua ʻike ʻo Apple i ka emi iki o ka hoʻouna ʻana ma waena o nā mea hana kelepona nui i ka hapaha lua o kēia makahiki. Eia naʻe, ke kū nei ka mākeke holoʻokoʻa i nā kūlana paʻakikī.

E makaʻala nō hoʻi nā mea nānā i nā hōʻailona e pili ana i nā hoʻolālā o Apple ma ke kahua o ka naʻauao hana hoʻomohala. Ua kū ka hui i nā nīnau e pili ana i kāna mau manaʻo e pili ana i kēia ʻenehana, akā he mau ʻōlelo liʻiliʻi a hiki i kēia manawa. Ke hoʻomau nei ka noʻonoʻo ʻana inā e hōʻike ʻo Apple i kahi ʻano holomua o Siri a i ʻole e hāʻawi i ka ʻike i kāna mau noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana ma kēia wahi.

Sources:

- Reuters: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/