ʻO ka hiki ʻana mai o ka iPhone 15: He aha ka mea e manaʻo ai

Ua wehe ʻo Apple i kā lākou lima lima hanauna hou, ka iPhone 15, ma kā lākou hanana "Wonderlust" ma Cupertino. Mālama ka hāmeʻa i nā hiʻohiʻona maʻamau, e like me ka ʻokiʻoki ʻo Dynamic Island, i loaʻa i kēia manawa ma ka laina holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, ʻo kekahi o nā mea hoʻohui kaulana loa ʻo ia ke awa hou: USB-C.

ʻO kēia neʻe ʻana e Apple e hōʻailona ana i ka neʻe ʻana i ka standardization connector, i alakaʻi ʻia e ke kānāwai EU. ʻOiai ʻaʻole paha i hauʻoli mua ʻo Apple e pili ana i ka loli, ʻo ia ka hopena maikaʻi no nā mea kūʻai. ʻO ke awa Uila, i hoʻokomo ʻia i hoʻokahi makahiki i hala aku nei, ke hoʻopau ʻia nei, me ka laina iPad ke hoʻololi nei i ka mea hoʻohui maʻamau.

Ua hoʻonui ʻia ka hiʻohiʻona Dynamic Island, i kēia manawa me ka ʻike mokulele. Hāʻawi ka iPhone 15 i kahi hōʻike Super Retina XDR, loaʻa ma 6.1 iniha a me 6.7 iniha no ka hoʻohālike Plus. He 48 megapixels kamahaʻo kona kāmeʻa nui a hoʻohana i ka binning pixel e hana i nā kiʻi 24-megapixel kiʻekiʻe. Hoʻohui ʻia, hāʻawi ka lima lima i ka zoom hoʻomaikaʻi me 2x telephoto “optical quality” no nā kiʻi ʻoi aku ka maikaʻi.

Ua hoʻokomo ʻia nā mana aʻo mīkini i loko o ka iPhone 15. Hiki iā ia ke ʻike maʻalahi i ke alo o ke kanaka a i ʻole ka holoholona (ʻo nā pōpoki a me nā ʻīlio) i loko o ke kiʻi a hoʻopili i ka hopena bokeh e like me ia. Ua hoʻonui pū ʻia ke ʻano Smart HDR, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻike hohonu i ke kāmela i mua e hoʻokaʻawale maikaʻi i nā mea a hāʻawi i kahi kikoʻī kala ʻoi aku ka oi.

Ma lalo o ka puʻupuʻu, hoʻohana ʻia ka hāmeʻa e ka chip bionic A16 hou, e hōʻike ana i kahi GPU ʻeono. Hāʻawi pū ia i ka ʻenehana Ultra Wideband, kahi e hoʻonui ai i ka hana FindMy, e like me ka Apple Watch Series 9.

ʻO nā hoʻomaikaʻi kaulana ʻē aʻe e pili ana i ka hoʻokaʻawale leo i hoʻonui ʻia e hōʻemi i ka walaʻau ambient, a me kahi hiʻohiʻona Roadside Service hou no ka hoʻopili ukali, i hoʻomohala ʻia me ka hui pū me AAA. Loaʻa ka iPhone 15 i ka melemele, ʻōmaʻomaʻo, uliuli, ʻeleʻele, a me ka ʻulaʻula.

Nā Puna: Apple