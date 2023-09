Hoʻokuʻu ʻia ʻo Apple's iPhone 15: E kōkua anei ia i ka Tech Giant e hoʻohuli i kāna kūʻai ʻana?

ʻO ka wehe ʻana o ka iPhone makahiki i manaʻo nui ʻia ma aneʻi, a ke manaʻo nei ʻo Apple e kōkua kāna laina iPhone 15 hou i ka hoʻohuli ʻana i kāna mau mea kūʻai aku. Me ka lohi o ka ʻoihana i ka noi kelepona a me nā hopohopo e pili ana i ka backlash e kūʻē i ka ʻenehana hōʻailona US ma Kina, ke kū nei ʻo Apple i kekahi mau pilikia. Eia nō naʻe, aia kekahi mau kumu i hiki ke hana i kona makemake.

ʻO ka mea mua a me ka mea nui, ʻo ka iPhone ka huahana poʻokela o Apple, e hana ana ma kahi o ka hapalua o nā kūʻai aku o ka hui. Me ka Apple Watch hou a me AirPods, e hoʻolaha ʻia hoʻi i ka hanana, ʻo kēia mau huahana e pili ana i ka 60% o ka loaʻa kālā o Apple.

Ua hoʻololi maikaʻi ʻo Apple i nā mea kūʻai aku i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe, e hoʻopili ana iā lākou me nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa a me nā chips ikaika. Manaʻo ʻia kēia ʻano e hoʻomau me ka iPhone 15, a hiki paha iā Apple ke hoʻonui i nā kumukūʻai ma kekahi mau mākeke. ʻOiai ka lohi holoʻokoʻa o ka ʻoihana kelepona, ua ʻoi aku ka maikaʻi o Apple i kāna mau hoa. ʻOiai ua hōʻole kāna mau kelepona kelepona e 2% i ka hapaha hope, ua ʻike nā mea hoʻokūkū e like me Samsung i ka emi ʻana o 15%.

ʻO kahi hopohopo nui no Apple ʻo ka mākeke Kina, kāna mākeke honua nui loa. ʻO nā mea kūʻai aku Kina he wahi mālamalama no Apple, akā ʻo ka pāpā aupuni a me ka makaʻu i kahi backlash hiki ke hoʻopilikia i ke kūʻai aku ʻana o iPhone 15. Eia nō naʻe, ua kū ʻo Apple i nā pilikia like i ka wā ma mua a ua hoʻokō ʻo ia e hoʻi i hope. E nānā pono ana nā mea hoʻolale kālā i nā kūʻai hoʻomaha e ʻike pehea e hoʻokele ai ʻo Apple i kēia kūlana.

I ka hopena, he mea koʻikoʻi ka hoʻokuʻu ʻana o Apple iPhone 15 no ka ʻenehana nui no ka mea e manaʻo ana e hoʻohuli i kāna mau kūʻai. Me nā mana hou a me ka nānā ʻana i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe, ke manaʻo nei ʻo Apple e hoʻohauʻoli i nā mea kūʻai aku a koi aku i ka noi. ʻOiai e loaʻa ana nā pilikia, e like me ka lohi holoʻokoʻa o ka ʻoihana kelepona a me nā hopohopo i ka mākeke Kina, ʻo kā Apple track record a me nā makana hou e hāʻawi i nā kumu no ka manaʻo maikaʻi.

Sources:

– Nūhou Bloomberg

– IDC