Lawe ʻo Apple TV Plus i Godzilla me Monarch: Legacy of Monsters Trailer

Ke hoʻomau nei ʻo Apple TV Plus i kāna ʻano o nā hōʻike hōʻike me ka hoʻomaka ʻana o ka trailer mua no Monarch: Legacy of Monsters. Hōʻike ka moʻo i ka hoʻomaka ʻana o Apple i ka honua o Godzilla, e hoʻohiki ana e hoʻopuka i kahi hoʻololi televise maikaʻi loa o ka franchise monster kaulana.

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Monarch: Legacy of Monsters ma Lionsgate's MonsterVerse, i hoʻomaka me ka 2014 Godzilla reboot a me nā kiʻiʻoniʻoni e like me Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, a me Godzilla vs. Kong. Ma mua o ka hoʻi ʻana o ka franchise i nā hale kiʻiʻoniʻoni i ka makahiki aʻe, manaʻo ka TV series e hoʻopiha i kekahi mau āpau i ka moʻolelo hope o Godzilla.

E hahai ana ka moʻolelo i ka luna koa ʻo Lee Shaw, i hōʻike ʻia e Wyatt Russell i kona mau lā ʻōpio a ʻo Kurt Russell (ka makuakāne o Wyatt) ma ke ʻano he ʻano kahiko. Hana ʻo Lee me ka hui monster Monarch a ma hope e hoʻāʻo e ʻōlelo aku i ka honua e pili ana i nā pōʻino āna i ʻike ai. Ma ka ʻaoʻao o Lee, ʻike kahi kaikunāne a me ke kaikuahine i nā mea huna e pili ana iā Monarch, me ka hoʻohui ʻana i kahi ʻāpana o ka intrik i ka pā.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻia ka nui o nā kikoʻī e pili ana i ka manaʻo o ka hōʻike, mahalo maoli ka trailer i ka ʻōlelo o nā hiʻohiʻona a me ka nui. Monarch: Legacy of Monsters ua like ia me ka hanohano o nā kiʻi ʻoniʻoni MonsterVerse, e hōʻike ana i nā moʻo nui, nā ʻāpana hoʻohauʻoli, a me kahi kokoke hoʻohiwahiwa o Godzilla.

ʻAʻole maopopo ʻo Apple i ka mālama kālā i ka lawe ʻana i kēia moʻolelo epic i ke ola. Hōʻike nā waiwai hana i hōʻike ʻia i kahi kūpaʻa e hana i ka pololei i ka franchise aloha Godzilla. ʻOiai aia mau ka manawa o ka hōʻeha, e pili ana i ka mea a mākou i ʻike ai i kēia manawa, hiki iā ia ke lilo i hoʻokahi o nā hōʻike TV maikaʻi loa o 2023.

Monarch: Legacy of Monsters e hoʻomaka mua ʻia ma ka lā 17 o Nowemapa ma Apple TV Plus.

