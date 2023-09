ʻO Apple's Carbon-Neutral Watch Series 9: ʻO ka nānā pono ʻana i ka hopena nui o ke aniau

Ua hoʻolaha aku nei ʻo Apple i ka hoʻokuʻu ʻana o kāna Apple Watch Series 9, kahi i ʻōlelo ai ʻo ia kāna huahana carbon-neutral mua. ʻOiai he ʻanuʻu kēia i mua, pono e nānā i ke kiʻi nui o ka hopena o ke kaiapuni o ka hui ma mua o ka nānā wale ʻana i ka hoʻomau ʻana o kahi huahana.

ʻO ke kūlana kalapona ʻole o ka Apple Watch Series 9 pili wale i nā hui kikoʻī o nā hihia a me nā kaula. Hoʻohui hou, manaʻo ʻo Apple e hoʻopau i ke kūʻai ʻana i nā mea ʻili, e like me nā pahu kiaʻi a me nā hihia kelepona, e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea. Eia nō naʻe, i ka loiloi ʻana i nā hoʻohiki ʻana o ka ʻoihana, he mea koʻikoʻi ka nānā ʻana ma mua o ka hoʻomau ʻana o ka huahana a noʻonoʻo i ka hōʻemi holoʻokoʻa o ka hopena o ke kaiapuni.

Manaʻo ʻo Apple e hoʻokō i ka neutrality carbon e 2030, e hōʻike ana i kahi milestone koʻikoʻi e kūʻē ai mākou i ka ʻoihana. E pili ana i ka Apple Watch Series 9, ka hihia koho a me ka hui pū ʻana o kēia kumu hoʻohālike, me ka Apple Watch Ultra 2 a me Apple Watch SE, e lawe i kahi hōʻailona e hōʻike ana i ka neutrality carbon. Hōʻike ʻo Apple i ka emi ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana i ke kaʻina hana i nā mea waiwai, uila, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka halihali, me ka hoʻonui ʻia ʻana o ka ikehu maʻemaʻe e nā mea hoʻolako. Hoʻopau ʻia nā hoʻokuʻu ʻana i koe ma o nā papahana pili kūlohelohe, e like me nā hoʻolālā hou ʻana e hoʻomaikaʻi i ka absorption CO2. Eia kekahi, hoʻohiki ʻo Apple e hoʻohālikelike i ka hoʻohana uila i manaʻo ʻia e nā mea kūʻai aku no ka hoʻopaʻa ʻana i nā hiʻohiʻona Apple Watch-neutral ma o ka hoʻokomo ʻana i nā papahana ikehu hou.

Ma ke ʻano o kāna kūpaʻa ʻana i ka hoʻomau, ua hoʻololi ʻo Apple i ka ʻili me kahi mea microtwill i kapa ʻia ʻo FineWoven, i ʻōlelo ʻia he haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i hoʻohālikelike ʻia me ka ʻili. ʻO kēia hoʻololi ka manaʻo e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo mai nā pipi, e hoʻopuka ana i ka methane, kahi kinoea hoʻomaʻemaʻe ikaika e hoʻonui i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Eia nō naʻe, ʻoiai he mea nui ka hōʻemi ʻana i nā hoʻokuʻu mai nā kumu kikoʻī, ʻaʻole ia e hōʻike i ka holomua holoʻokoʻa e hana nei kahi ʻoihana i kāna mau pahuhopu aniau. Hiki i kekahi hui ke hoʻemi i ka nui o ke kalapona i hoʻokahi huahana akā hoʻopau i kēia hoʻokō ma ke kūʻai ʻana aku i ka nui o ia huahana, e alakaʻi ana i ka hoʻokuʻu ʻana a i ʻole ka hoʻonui ʻia ʻana o ke kinoea hoʻomehana honua.

Hōʻike ka hōʻike hou o ka holomua kaiapuni o Apple i ka emi ʻana o ka nui o ke kalapona kalapona, me ka hui e hana ana i ka like me 20.6 miliona metric tons o carbon dioxide i 2022. No ka hoʻokō ʻana i kāna mau pahuhopu, pono ʻo Apple e hoʻokō i ka net-zero emissions ma ka hopena o ka makahiki. He mea nui ka hoʻomau ʻana o ka holomua, e like me ka hōʻike ʻana o Octavia Spencer i ka hana ʻo Mother Nature i kahi skit i ka wā o ka hanana hou o Apple, e hoʻomanaʻo ana i ka hui ʻaʻole e hōʻino i kona makuahine.

Nā Puna: Apple