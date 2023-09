Hoʻokomo ʻo Apple i ka USB-C Charging no iPhone 15 a me AirPods Pro

I ka wā o ka hanana hou o Apple, ua hoʻolaha ka hui e hana ana i nā loli koʻikoʻi i kāna ʻenehana charging. E hoʻolako ʻia ka laina iPhone 15 e hiki mai ana me nā awa USB-C, e hoʻololi ana i nā awa Uila mua. Eia kekahi, ke hoʻolauna nei ʻo Apple i kahi jack charging USB-C no ka lua o ka AirPods Pro.

Me ka hoʻohālikelike USB-C hou, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻopaʻa i kā lākou hihia AirPods Pro me ka hoʻohana ʻana i ke kelepona USB-C i pili i ka iPhone 15. ʻO ka AirPods Pro hou loa me ka hihia USB-C hiki ke kauoha mua ʻia no $249 a e loaʻa mai ka lā 22 o Kepakemapa.

Ma kahi o ka hoʻonui ʻana i ka port charging, ua hoʻomaikaʻi ʻo Apple i ka AirPods Pro ma ke ʻano o ka lōʻihi. ʻO ka hihia a me nā earbuds i kēia manawa ua helu ʻia ʻo IP54 no ka pale ʻana i ka lepo, e hoʻonui ana i ko lākou lōʻihi a me ka lōʻihi.

Ua hōʻike pū ʻo Apple e kākoʻo ka hihia USB-C i ka leo haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i ka wā i hui pū ʻia me ka Vision Pro e hiki mai ana. Hāʻawi ka chip H2 i ka maikaʻi leo 20-bit 48 kHz, e hoʻohiki ana i kahi ʻike leo immersive i ka wā e hoʻomaka ai ke poʻo o Apple i ka makahiki aʻe.

Hāʻawi ka lua o ka AirPods Pro i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi mai ke kumu hoʻohālike mua, e hōʻike ana i ka maikaʻi o ka leo i hoʻonui ʻia a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana noise cancellation (ANC). ʻO kekahi hiʻohiʻona ʻoi aku ke ʻano ʻōlinolino, kahi e hāʻawi ai i kahi ʻike leo leo kūlohelohe i nā kelepona wikiō a me nā pilina leo. ʻO ke komo lima lima ʻole iā Siri, ka hoʻololi ʻana i ka hāmeʻa maʻemaʻe, a me ka hoʻohui ʻana i ka leo ma waena o nā mea leʻaleʻa i hāʻawi ʻia e ka AirPods Pro.

Ua hoʻolaha pū ʻo Apple i nā hiʻohiʻona e hiki mai ana no ka AirPods Pro me ka hoʻokuʻu ʻana o iOS 17. E hoʻoponopono ikaika ʻo Adaptive Audio i ke ʻano ANC a me ke ʻano transparency e pili ana i kou kaiapuni, ʻoiai ʻo Personalized Volume e hoʻohana i ka aʻo mīkini e kali i kāu pae hoʻolohe makemake. Hoʻohui hou, hoʻohaʻahaʻa ka Conversation Awareness i ka leo a hoʻonohonoho mua i nā leo, e hōʻemi maʻalahi i ka walaʻau hope.

Manaʻo ʻia nā mea hou aʻe e hoʻomaikaʻi i ka hoʻololi ʻana o ka polokalamu, e maʻalahi ai ka hoʻololi ʻana ma waena o nā polokalamu Apple. Eia hou, hiki koke i nā mea hoʻohana ke hoʻoheheʻe a unmute ma ke kaomi ʻana i ke kumu ma ka AirPods Pro, kahi hiʻohiʻona e hoʻonui ʻia i nā hiʻohiʻona AirPods ʻē aʻe.

Ke hoʻolaha nei ʻo Apple i kahi mana hou o kāna EarPods uea, i kēia manawa kūpono me USB-C. Kuhi ʻia ma $19, ua hoʻonohonoho ʻia nā USB-C EarPods e hoʻokuʻu ʻia i kēia pule.

E like me nā manawa a pau, hoʻomau ʻo Apple i ka hana hou ʻana i kāna mau huahana, e hāʻawi ana i nā hana i hoʻomaikaʻi ʻia a me nā ʻike mea hoʻohana no kāna mau mea kūʻai.

Sources:

– [Kumu 1]

– [Kumu 2]