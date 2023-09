ʻO Apple Share Plummet e like me ka hoʻolālā ʻana o Kina e hoʻonui i ka pāpā iPhone

Ua ʻike ʻo Apple Inc. i ka hāʻule ʻana o kāna mau ʻāpana ma kahi o 3% i ka Pōʻalima, e hopena ana i ka nalowale o kahi kokoke i $200 biliona ma ke kumukūʻai mākeke ma nā lā ʻelua. Hele mai kēia i ka manaʻo o Kina e hoʻonui i kāna pāpā i ka hoʻohana ʻana i nā iPhones i nā keʻena kākoʻo aupuni a me nā hui mokuʻāina. Ua ʻike ka hui ʻo Cupertino i ka emi ʻana o 6.4% i kāna ʻoihana, e hōʻailona ana i ka hāʻule ʻana o nā lā ʻelua i ka mahina. He ʻāpana nui ʻo Apple i ke alakaʻi ʻana i nā helu kaulike US, e hāʻawi ana i kahi hāʻule o ka mākeke ākea i hoʻopili ʻia e nā pilikia like ʻole ma Kina.

Ke kū nei ʻo Kina, ka lua o ka hoʻokele waiwai nui o ka honua, i kahi pilikia e hoʻomau nei i kāna mākeke waiwai, kahi i hoʻopilikia ai i ka noi no nā mea kūʻai aku a me nā mea uila. Ke hilinaʻi nui nei ʻo Apple ma Kina ʻo kāna mākeke nui ʻē aʻe a me ka waihona hana honua. Eia kekahi, ʻo ka hoʻonui ʻana o ka waihona kālā US a me nā hopohopo e pili ana i ka hoʻonui ʻana ua hoʻopilikia pū kekahi i ka waiwai o Apple. Ke kūʻai aku nei nā mea paʻa, aia nā hopohopo e pono ai ka Federal Reserve e hana i nā hana ikaika e pale aku i ka hoʻonui ʻana, hiki ke hoʻopilikia i ka hoʻokele waiwai o US.

He mea koʻikoʻi ka pane ʻana o ka mākeke i kēia nūhou, me ke kūʻai aku ʻana o nā mea hoʻopukapuka i nā waiwai like ʻole e like me nā chips, ʻenehana mega-cap, a me nā waihona Kina i helu ʻia ma US. ʻO ka Nasdaq 100 Index, ka mea i hoʻomalu ʻia e nā ʻenehana ʻenehana, ua hāʻule ma kahi o 1%. Eia kekahi, ʻo ka Philadelphia Semiconductor Index, kahi o nā mea hoʻolako Apple, ʻike i ka emi ʻana o 2.5% i ka Pōʻalima.

Ua ʻike ʻo Wamsi Mohan ka mea loiloi Bank of America Corp. i ka manawa o ka pāpā ʻana, ʻoi aku ka noʻonoʻo ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana o Huawei Technologies Co. Hōʻike kēia hoʻomohala ʻana e holomua ana ʻo Beijing i ka hoʻopuni ʻana i nā hoʻoikaika ʻana o US e hoʻopaʻa i kona ulu ʻana. Inā hoʻokō ʻia ka pāpā, hiki ke hoʻopilikia i nā ʻoihana ʻenehana US ʻē aʻe e hilinaʻi nei i ke kūʻai aku a me ka hana ʻana ma Kina.

ʻOiai ʻo kēia mau paʻakikī, manaʻo kekahi poʻe loiloi, e like me Wedbush Securities 'Daniel Ives, ʻo ka hopena o kahi "iPhone ban ua overblown." Ua hoʻopaʻapaʻa ʻo Ives e pili ana ka pāpā ma lalo o 500,000 iPhones mai ka 45 miliona i manaʻo ʻia e kūʻai ʻia ma Kina i ka makahiki e hiki mai ana. Ua kuhikuhi ʻo ia ua loaʻa mau ʻo Apple i nā lanakila nui ma ka mākeke kelepona Kina.

Nā kumu: Bloomberg