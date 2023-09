ʻO Apple's Wonderlust Launch Event: iPhone 15, AirPods me USB C, a me nā Apple Watches hou.

By

Hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hoʻopaʻa i kāna hanana hoʻolaha Wonderlust e hōʻike ana i kahi ʻano o nā huahana hou. E mālama ʻia ka hanana ma 10:30 pm manawa India ma ke keʻena nui o Apple ma Cupertino. ʻO Wonderlust, e like me ka wehewehe ʻana e Urban Dictionary, ʻo ia hoʻi "ʻO ka makemake e noho mau i kahi kūlana kupanaha," e kūlike me ka pahuhopu o Apple e mālama i kāna mau mea hoʻohana e kāhāhā a kāhāhā.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka hanana ka hoʻomaka ʻana o ka lineup iPhone hou, e loaʻa ana i ʻehā mau hiʻohiʻona: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, a me iPhone 15 Pro Max. Manaʻo ʻia kēia mau iPhones hou e hōʻike i ka ʻenehana holomua a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, e mālama ana i nā pono o nā mea hoihoi Apple.

Ma waho aʻe o nā iPhones, ua manaʻo ʻia ʻo Apple e wehe i ka Apple Watch Series 9. Eia naʻe, ʻaʻohe mea i ʻōlelo ʻia no kahi Apple Watch Ultra a i ʻole Apple Watch SE i kēia makahiki, e manaʻo ana e kau ʻia ka manaʻo ma luna o ka flagship Series 9. kumu hoʻohālike.

No ka poʻe makemake e nānā i ka hanana Wonderlust, nui nā koho i loaʻa. Hiki i nā mea hoʻohana ke kipa i ka pūnaewele Apple a hoʻokele i ka ʻaoʻao hanana Apple e nānā pono i ke kahawai ola. ʻO kahi ʻē aʻe, e kahe ʻia ka hanana ma ka ʻaoʻao YouTube mana o Apple, kahi kahua i hoʻohana ʻia e ka hui no nā hanana live streaming no kekahi mau makahiki.

ʻO kahi koho ʻē aʻe e nānā i ka hanana ma o ka Apple TV app, i manaʻo ʻia e hōʻike i ka papa inoa no ka hanana iPhone 15 hoʻomaka, e hāʻawi ana i kahi ʻike maʻamau no nā mea hoʻohana.

Ua hoʻohiki ʻo Apple's Wonderlust launch event e lawe mai i nā huahana hou a me nā hiʻohiʻona i ka mākeke. Inā paha ʻo ia ka iPhone 15 i manaʻo nui ʻia a i ʻole ka Apple Watch Series 9 i hoʻomaikaʻi ʻia, aia nā Apple enthusiasts i kahi meaʻai.

