Ua wehe ʻo Apple iā Apple Watch Ultra 2 me nā hoʻomaikaʻi kūloko

Ua hoʻolaha hou aku nei ʻo Apple i kāna smartwatch poʻokela hou loa, ʻo Apple Watch Ultra 2. ʻOiai e mau ana ka hoʻolālā o ka Ultra 2 e like me kona mua, ua hana ʻia nā hoʻomaikaʻi nui i loko o ka hāmeʻa. Hoʻohana ʻia e Apple's S9 SiP, e hōʻike ana i kahi ʻenekini neural ʻehā-core a me kahi puʻupuʻu wahi ultra-wideband U2, hāʻawi ka Ultra 2 i nā hiʻohiʻona holomua e like me ka hoʻoili ʻana ma ka polokalamu Siri a me ka nānā ʻana i ka wahi kūpono.

Hāʻawi ka Ultra 2 i kahi hōʻike i hoʻonui ʻia, helu ʻia no 3,000 nits, e hana ana i ka hōʻike ʻoi loa i ʻike ʻia ma kahi Apple Watch. Ua ʻōlelo ʻo Apple e hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo a hiki i 72 mau hola o ke ola pākaukau i ke ʻano haʻahaʻa haʻahaʻa. Hoʻohui ʻia, hana ʻia ka hihia o ka Ultra 2 mai ka 95 pakeneka recycled titanium, e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o Apple i ka hoʻomau.

ʻOiai he mea nui ka hoʻonui ʻana i nā lako, hiki i nā mea hoʻohana Apple Watch ke manaʻo i nā loli koʻikoʻi me ka hoʻomaka ʻana o ka watchOS 10. Lawe mai kēia mea hou i nā widget, nā kiʻi app i hoʻolālā hou ʻia, a me nā hiʻohiʻona palapala ʻāina a me nā hiʻohiʻona hou i ka interface wati. Hoʻokomo pū ka Ultra 2 i kahi maka wati hou, i kapa ʻia ʻo Modular Ultra, e hoʻohana ana i ka ʻaoʻao o waho o ka hōʻike. Eia kekahi, ua maʻalahi ka hoʻomaka ʻana a me ka hoʻopau ʻana i nā kelepona kelepona hou.

Loaʻa ka Apple Watch Ultra 2 no ka pre-order ma ke kumukūʻai hoʻomaka o $799 a e hoʻomaka i ka hoʻouna ʻana ma Kepakemapa 22nd. ʻO ka hanana hoʻolaha, i mālama ʻia ma Apple Park ma Cupertino, ua komo pū me nā mea hou i ka Apple Watch Series 9 a me ke kumu kūʻai aku SE.

