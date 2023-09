Ke hoʻolauna nei i ka New Apple Watch Series 9

Ua hoʻolauna mua ʻo Apple i ka Apple Watch Series 9, ka mea hou loa i kā lākou smartwatch lineup. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona nui o ka Series 9 ka Apple S9 SiP hou, e hāʻawi ana i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka hana a me ka hana.

Hāʻawi ka S9 SiP i kahi CPU i hoʻonui ʻia, kahi 30% wikiwiki GPU, a me kahi ʻenekini neural 4-core. ʻO kēia mau hoʻonui ka hopena i ka wikiwiki pālua no nā hana aʻo mīkini, e ʻoi aku ka mākaukau o ka smartwatch ma mua o kona mau mua. Hiki i ka ʻenekini neural i hoʻomaikaʻi ʻia i nā noi Siri e hana ʻia ma ka hāmeʻa ponoʻī, e hōʻoia ana i nā hana wikiwiki a paʻa.

ʻO kekahi mea hoʻohui hou i ka Series 9 ʻo ia ka puʻupuʻu ultrawide-band hou. Hāʻawi kēia chip i nā mea hoʻohana e ping i kā lākou iPhone pili a loaʻa iā ia, e like me ka hana ʻana o kahi AirTag. Hoʻohui hou, hōʻike ka Series 9 i kahi hōʻike e hiki ke hoʻoponopono i nā pae kukui, me ka nui o 2,000 nits a me ka liʻiliʻi o 1 nit.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Series 9 ʻo ia ka "paʻi pālua". Hiki i kēia ʻano ke hoʻohana i nā mea hoʻohana e hoʻomalu i ka pihi mua i loko o kahi polokalamu ma ke kaomi pālua ʻana i ko lākou manamana lima a me ka manamana lima, e maʻalahi ai ka hana ʻana i nā hana maʻamau e like me ka hoʻomaka ʻana i ka puʻu akamai a i ʻole ka pane ʻana i nā kelepona.

Ua wehe pū ʻo Apple i ka Apple Watch Ultra 2, ka mea e kaʻana like i nā hiʻohiʻona like me ka Series 9 akā hāʻawi i nā mana hōʻike ʻoi aku ka mālamalama a hiki i 3,000 nits. Aia ka Ultra 2 i kahi maka wati hou i kapa ʻia ʻo Modular Ultra, i hoʻolālā ʻia no ka poʻe haʻuki a me nā mea hoihoi i waho e koi ana i nā hoʻonohonoho GPS, ʻike kiʻekiʻe, a i ʻole nā ​​ana hohonu o ka wai.

Loaʻa ka Apple Watch Series 9 a me ka Ultra 2 no ka pre-order e hoʻomaka ana i kēia lā a e hoʻokuʻu ʻia ma ka lā 22 Kepakemapa. Ua kūʻai ʻia ka Series 9 ma $399, aʻo ka Ultra 2 ke kumukūʻai $799. Ua hoʻolauna pū ʻo Apple i nā wristbands "FineWoven" eco-friendly ma ke ʻano he koho no ka Apple Watch series.

No nā kikoʻī hou aku e pili ana i nā hoʻolaha i hana ʻia i ka wā ʻo Apple's Wonderlust Event, e nānā i kā mākou hōʻuluʻulu piha.

