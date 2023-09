Hoʻokuʻu ʻo Apple i ka iPhone 15 Series a me Apple Watch Series 9 ma Wonderlust Event

Ua wehe hope ʻo Apple i ka moʻo iPhone 15 i manaʻo nui ʻia a me ka hoʻohui hou loa i kā lākou lineup smartwatch, ʻo Apple Watch Series 9, ma ka hanana Wonderlust ma 2023. ʻO ka Apple Watch Series 15 e manaʻo ʻia e loaʻa i ka mahalo nui e like me kāna mea i hana mua ai, ka Apple Watch Series 9.

Ua loaʻa i ka Apple Watch Series 9 kahi hoʻonui me kahi puʻupuʻu hou ikaika i manaʻo ʻia e hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa. Ua hoʻokomo ke kumu hoʻohālike mua i nā hiʻohiʻona ʻo Cycle Tracking no ke olakino wahine, a ke hoʻomau nei kēia hiʻohiʻona i ka moʻo hou. Eia hou, ua hoʻolauna ʻo Apple i ka Apple Watch Ultra 2 premium me nā mea hou a me nā hiʻohiʻona.

Hoʻohana ʻia ka Apple Watch Series 9 hou e ka chipset S9 hou loa, e hāʻawi ana i ka hana i hoʻonui ʻia. ʻO kekahi hiʻohiʻona koʻikoʻi ka Siri + olakino hoʻohui, e ʻae i nā mea hoʻohana e launa pū me ke kōkua leo no nā hoʻomanaʻo a me nā nīnau pili i ke olakino, e like me ka nānā ʻana i ka puʻuwai puʻuwai. Ua hoʻolauna pū ʻo Apple i kahi hiʻohiʻona paʻi pālua maʻalahi e hiki ai i nā mea hoʻohana ke pane i nā kelepona, hoʻopau i nā kelepona, pāʻani / hoʻomaha mele, a ʻōwili i nā widget me kahi kaomi pālua maʻalahi me ka hoʻohana ʻana i ko lākou manamana lima a me ka manamana lima.

E holo ana ka Apple Watch Series 9 ma ka WatchOS 10 hou, e hoʻolauna ana i nā hiʻohiʻona hou aʻe a me nā hoʻonui i ka wati Apple. Wahi a Apple, e loaʻa ana ka Watch Series 9 i ka mahina aʻe a hāʻawi i ka wikiwiki a me ka hana i hoʻohālikelike ʻia i kona mua. Ua kūʻai ʻia ka mana GPS ma $399, ʻoiai ke kumukūʻai o ka GPS+cellular version $499.

Ma keʻano holoʻokoʻa, ua hōʻike ka hanana Wonderlust i nā hiʻohiʻona kūikawā a me ka hoʻolālā ʻana o ka iPhone 15 series a me ka Apple Watch Series 9. Ke hoʻomau nei ʻo Apple i ka pana ʻana i nā palena me ka ʻenehana hou, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku me nā mea ikaika a me nā hiʻohiʻona.

Nā Puna: Apple

Nā wehewehena:

Chipset: ʻO kahi chipset kahi hōʻiliʻili o nā kaʻa i hoʻohui ʻia e hāʻawi ana i nā pilina kūpono a me nā hana no kahi mea uila.

WatchOS: ʻO WatchOS ka ʻōnaehana hana i hoʻolālā ʻia no ka Apple Watch, e hāʻawi ana i ka polokalamu polokalamu a me ka hana no ka hāmeʻa.

GPU: Kū ʻo GPU no Graphics Processing Unit, kuleana no ka hoʻolilo ʻana a me ka hōʻike ʻana i nā kiʻi ma nā mea uila.