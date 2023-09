Hōʻike ʻo Apple iā Apple Watch Series 9: ʻoi aku ka wikiwiki, ʻoi aku ka naʻauao, a me ka hoʻomau

Ua hoʻolauna mua ʻo Apple i kāna mea hoʻohana hou loa, ka Apple Watch Series 9, ma ka hanana Wonderlust i mālama ʻia ma Cupertino. Hoʻolako ʻia ka smartwatch hou me ka puʻupuʻu S9 ikaika, e kaena ana i ka piʻi ʻana o 60% i ka wikiwiki a me ka 30% wikiwiki GPU i hoʻohālikelike ʻia i kona mua.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kaulana o ka Apple Watch Series 9 ʻo ia ka hoʻolauna ʻana o WatchOS 10 a me ka hiʻohiʻona Name Drop. Hāʻawi kēia hiʻona i nā mea hoʻohana e kaʻana like i ka ʻike pilikino inā kokoke lākou i kahi mea hoʻohana ʻē aʻe me ka hāmeʻa like. Hoʻohui ʻia, ʻo ka hoʻohui ʻana o ka ʻenehana Ultrawideband e hoʻonui i ka interoperability me ka HomePod a hoʻonui i ka hana ʻimi ʻana i kaʻu.

Hāʻawi ka hōʻike ʻana o ka Apple Watch Series 9 i nā mana ʻoniʻoni kupaianaha, mai ka 2,000 nits ma kona kiʻekiʻe a hiki i hoʻokahi nit ma kona haʻahaʻa. ʻO ka hoʻokomo ʻana i ka hiʻohiʻona olakino Siri e hiki ai i nā mea hoʻohana ke loaʻa i nā mea hou olakino ma o nā kauoha leo. Kākoʻo ʻia kēia hiʻohiʻona e ka neural engine hou, kahi e hoʻonui ai i ka wikiwiki transcription text e 25% i hoʻohālikelike ʻia me ka chip S8.

ʻO kahi hoʻohui kūʻokoʻa i ka Apple Watch Series 9 ka hiʻohiʻona Double Tap. Me ka hoʻohana ʻana i kēia ʻōnaehana hoʻokomo, hiki i nā mea hoʻohana ke hana i nā hana like ʻole e like me ka pane ʻana i nā kelepona a i ʻole ke hoʻopau ʻana i nā ʻōuli ma ke kaomi ʻana i ko lākou manamana lima a me ka manamana lima. Hoʻonohonoho ʻia kēia hiʻohiʻona e loaʻa i ka mahina aʻe.

E like me ka hoʻokō ʻana o Apple i ka hoʻomau ʻana, ʻo ka Apple Watch Series 9 ʻo ia ka huahana "carb neutral neutral" mua loa. Loaʻa ka loaʻa ʻana o kēia kūlana ma muli o ka hoʻohana ʻana i nā mea hana hou aʻe, me ka cobalt, hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻeke, a me ke kūʻai ʻana i nā hōʻaiʻē kalapona "kiʻekiʻe".

Hiki i nā mea kūʻai ke koho mai nā ʻano koho kala no ka Series 9, me ke kukui hōkū, ke kālā, ke aumoe, Huahana ʻulaʻula, a me kahi kala ʻulaʻula hou. ʻO ke kumukūʻai hoʻomaka no ka Apple Watch Series 9 he $399, me nā kauoha mua e hoʻomaka ana i kēia lā a hoʻomaka ka hoʻouna ʻana ma Kepakemapa 22.

Nā wehewehena:

- S9 chip: ʻO ka chip hou loa i hoʻomohala ʻia e Apple no kāna mau mea hiki ke hoʻohana ʻia, e hāʻawi ana i ka hana maikaʻi.

- Ultrawideband: He ʻenehana kamaʻilio uea ʻole e hiki ai ke hoʻololi i ka ʻikepili i waena o nā polokalamu.

– Neural engine: He ʻāpana o nā chips a Apple i loea i nā hana akamai a me nā hana aʻo mīkini.

