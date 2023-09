Hoʻolaha ʻo Apple iā Apple Watch Series 9: He aha ka mea hou?

Ua wehe ʻo Apple i ka mea hou loa o kāna smartwatch kaulana, ka Apple Watch Series 9, i ka wā o kāna hanana kūikawā i kapa ʻia ʻo "Wonderlust." Mālama ka Apple Watch hou i ka hoʻolālā like e like me kona mua akā hele mai me nā hoʻonui kaulana e pili ana i kāna kaʻina hana a me nā ʻike.

ʻO kekahi o nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka Apple Watch Series 9 ʻo ia ka hoʻomaka ʻana o ka SiP (system in a package) S9. Hōʻike kēia kaʻina hana hou i ka GPU a me ka CPU ʻoi aku ka wikiwiki, e hoʻemi ana i nā manawa hoʻouka i ka wā e wehe ai i nā polokalamu a i ʻole e hoʻomaka hou i ka ʻōnaehana. E ʻike nā mea hoʻohana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ka hana maʻalahi.

Hoʻohui hou, hoʻokomo ka S9 SiP i kahi mana hou o ka puʻupuʻu ultra-wideband a Apple. E like me ka puʻupuʻu U1, hāʻawi ka ʻenehana ultra-wideband i hoʻonui ʻia i ka "ʻike ākea." ʻAe kēia i ka Apple Watch e ʻike pono i kahi o nā mea hoʻohālikelike ʻē aʻe ma kahi kokoke. Hoʻonui ka hana ultra-wideband i hoʻonui i ka hiʻohiʻona Find My a wehe i ka puka i nā mea hou.

ʻOiai ʻaʻole hoʻolauna ʻo Apple Watch Series 9 i nā hiʻohiʻona olakino hou, e hōʻike ana ia i kahi sensor i hoʻonui ʻia i ka puʻuwai no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pololei. Ua hoʻohui pū ʻo Apple i kahi gyroscope hou e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i ka wati me kahi kī pālua pālua, e hoʻopau ana i ka pono e hoʻopā i ka pale.

ʻO kekahi mea hoʻonui kaulana ʻo ka hōʻike ʻoi aku ka mālamalama o ka Apple Watch Series 9. Me ka ʻōlinolino a hiki i 2000 nits, hāʻawi ka pale i nā hiʻohiʻona nani, ʻoiai i ka mālamalama o ka lā. Ke hoʻohana ʻole ʻia, emi ka hōʻike i 1 nit wale nō, e mālama ana i ke ola pākaukau.

Loaʻa ka Apple Watch Series 9 hou i nā mana 41mm a me 45mm, i hana ʻia i ka alumini a me ke kila kila. Hoʻomaka nā kumukūʻai no ka Series 9 ma $399. Ua wehe ʻia nā kauoha mua no ka Apple Watch Series 9, a e hoʻokuʻu ʻia ma nā hale kūʻai ma Kepakemapa 22nd.

Nā kumu: Apple [hoʻohui URL]