ʻO Apple Watch Series 9 a me Ultra Set no nā hoʻonui koʻikoʻi, manaʻo ʻia nā hōʻike

ʻO kahi hōʻike hou e Bloomberg's Mark Gurman ua hoʻomālamalama i ka hoʻonui ʻana i manaʻo ʻia e hiki mai ana i ka Apple Watch Series 9 a me Apple Watch Ultra. ʻOiai ua liʻiliʻi nā lono e pili ana i ka laina Apple Watch hou, hāʻawi ka hōʻike i nā ʻike hou aʻe i ka mea e manaʻo ai mai kēia mau mea.

Wahi a ka hōʻike, ʻaʻohe hoʻololi e pili ana i ka nui a i ʻole ka hoʻolālā no kēlā me kēia kumu hoʻohālike. Eia naʻe, e hōʻike ana nā mea ʻelua i nā mea hou a me nā kala, me ka manaʻo nui i ka hoʻohana ʻana i nā mea hana hou. E hoʻolauna pū ka Apple Watch Ultra i kahi koho kala ʻeleʻele hou, e like me ka mea i manaʻo mua ʻia.

ʻOiai ʻaʻole i komo ka hōʻike i nā kikoʻī nui, hōʻike ʻia e loaʻa i nā hiʻohiʻona ʻelua nā mea hoʻonui i ka sensor a me nā ʻāpana kūloko. Loaʻa kēia i kahi mana i hoʻomaikaʻi ʻia o ka puʻuwai puʻuwai, i mahalo nui ʻia no kona pololei. Me kēia mau hoʻomaikaʻi, aia kekahi lono o ka hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻana a me ka pololei o ka sensor.

Eia kekahi, ua ʻōlelo ʻia nā mea ʻelua e hoʻokomo i kahi chip ultra-wideband U2 hou, e hoʻomaikaʻi ai i ka ʻimi ʻana i kaʻu hiki o nā mea hana.

E pili ana i ka neʻe ʻana o Apple mai ka ʻili, ua wehewehe ka hōʻike ʻo "kekahi" wale nō o kāna mau ʻili kiaʻi e hoʻopau ʻia. ʻOiai aia nā lono e pili ana i ka hoʻololi ʻana o Apple i kahi lole i ulana ʻia, ʻaʻole maopopo inā e hoʻokō piha ʻia kēia loli i ka hanana Apple e hiki mai ana i Kepakemapa.

ʻO Mark Gurman, i ʻike ʻia no kāna hōʻike pololei ʻana i nā hoʻolālā o Apple i ka wā e hiki mai ana, he moʻolelo ikaika i ka hāʻawi ʻana i ka ʻike hilinaʻi.

