Loaʻa ka Apple Watch Heart Rate App i kahi hoʻolālā hou me ka watchOS 10

Ua loaʻa i ka app Heart Rate app no ​​Apple Watch kahi hoʻolālā nui me ka hoʻokuʻu ʻana o ka watchOS 10. Me kahi hiʻohiʻona hou, aia ka app i kēia manawa i kahi hiʻohiʻona hou e hiki ai i nā mea hoʻohana ke nānā i ko lākou puʻuwai i ka manawa maoli.

Ua lawe mai ʻo watchOS 10 i kahi loiloi nui i ka ʻike ʻo Apple Watch, e hoʻolauna ana i kahi widget UI hou, ka nānā ʻana i ke ʻano no ke olakino noʻonoʻo, nā maka kiaʻi hou, a me nā mana hou o nā noi maoli e like me Weather, Stocks, Home, Maps, Messages, World Clock, a me ka Puuwai.

Hāʻawi nā polokalamu i hoʻolālā hou ʻia i ka watchOS 10 i ka ʻike hou aʻe i ka nānā ʻana a hāʻawi i nā ala hou e hoʻokele a komo wikiwiki i ka ʻike. Loaʻa i ka polokalamu Heart Rate i kēia manawa ke ʻano sleeker i hoʻohālikelike ʻia me kāna hoʻolālā tile mua i ka watchOS 9. Noho ka UI i ka pale holoʻokoʻa a loaʻa kahi hopena ripple e puʻupuʻu me kēlā me kēia puʻuwai.

I ka hoʻomaka ʻana i ka app Heart Rate, e ʻike nā mea hoʻohana i kahi kiʻiʻoniʻoni puʻuwai i ke ana ʻana o ka wati i kā lākou pulse o kēia manawa. Hoʻomaka ka ikona e pulsing me ka puʻuwai o ka mea hoʻohana, e ʻae iā lākou e ʻike i ko lākou puʻuwai i ka manawa maoli.

Aia i loko o ka app hou nā pale like ʻole e hōʻike ana i ka nui o ka puʻuwai o ka mea hoʻohana i kēlā me kēia lā, ka nui o ka hoʻomaha, ka hele wāwae, a me nā uku hoʻomaʻamaʻa. He ʻoi aku ka maʻemaʻe o kēia mau pale a loaʻa nā pihi ʻike "i" e hāʻawi i ka ʻike hou e pili ana i ka hoʻomaha a me ka hele wāwae.

Ma ka lalo o ka app, hiki i nā mea hoʻohana ke ʻike i nā kikoʻī o ka puʻuwai puʻuwai no nā hana a lākou i hoʻopau ai i ka lā, me nā helu hoʻihoʻi cardio.

Loaʻa ka Apple Watch Heart Rate app hou i ka watchOS 10, aia i ka beta i kēia manawa. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka manawa i hoʻokomo ʻia ai ka watchOS 10, ʻaʻohe ala e hoʻohaʻahaʻa i ka watchOS 9.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻolālā hou a me nā mana hou o ka app Heart Rate ma ka watchOS 10 e hāʻawi i kahi ʻike immersive a me ka ʻike no nā mea hoʻohana Apple Watch.

