ʻO nā mea hou loa ma Apple Watch Series 9 a me Watch Ultra 2

Ke hoʻomau nei ka Apple Watch series i kāna mau hiʻohiʻona a me nā hoʻolālā me kēlā me kēia hanauna hou. Manaʻo ʻia ka hanana Apple i kēia lā e hoʻolauna i ka hanauna Watch 9 hou loa a me kahi hōʻoluʻolu no ka hiʻohiʻona Watch Ultra. ʻOiai ʻo nā hiʻohiʻona ʻelua paha he mau mea hou, aia kekahi mau kumu nui e haʻi ʻia.

ʻO ka hōʻano hou loa no ka Apple Watch series ʻo ka hoʻokomo ʻana i ka chipset S9, i manaʻo ʻia ʻo ka hoʻonui nui loa mai ka S6 chip i hoʻohana ʻia ma ka Watch Series 6. Ma muli o nā hōʻike, e hoʻokumu ʻia ka chipset S9 ma ka 5nm A15 SoC o Apple, hāʻawi i nā loaʻa hana kaulana a me ka hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻana i hoʻohālikelike ʻia i nā hanauna i hala.

ʻO kahi hoʻohui ʻē aʻe i ka Watch 9 Series a me Watch Ultra 2 ʻo ia ka hoʻokomo ʻana o ka chip U2 Ultra Wideband (UWB). Hāʻawi kēia chip i ka pololei o ka wahi a ua hoʻonohonoho pū ʻia e hoʻohui ʻia i loko o ka iPhone 15 series e hiki mai ana a me ka headset Vision Pro.

Ma ke ʻano o ka nānā ʻana i ke olakino, manaʻo ʻia ʻo Apple e hoʻolauna i kahi mea ʻike maka o ka puʻuwai optical hou no ka Watch Series 9 a me Ultra 2. Manaʻo ʻia kēia mea ʻike hou e hāʻawi i nā hopena pololei i hoʻohālikelike ʻia i kona mua.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona i ʻōlelo ʻia no ka Watch Ultra 2 he pahu māmā, hiki ke hoʻokō ʻia ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana paʻi 3D. Manaʻo ʻia kēia hōʻemi kaumaha e ʻoluʻolu i ka Watch Ultra 2 e ʻaʻahu.

Eia kekahi, ua manaʻo ʻia nā koho kala hou no ka Series 9 a me Watch Ultra 2. Hiki ke hele mai ke ʻano alumini o ka Watch 9 i kahi koho ʻulaʻula, aʻo ka Watch Ultra 2 i ʻōlelo ʻia e loaʻa i ka ʻeleʻele nani a me ke kālā. Loaʻa paha nā koho hou no nā pūʻali kiaʻi, me nā koho i ulana ʻia a me nā koho wili.

I ka hopena, ua hoʻohiki ʻo Apple Watch Series 9 a me Watch Ultra 2 i nā mea hou a me nā mea hoʻohui e hoʻomaikaʻi i ka hana, pololei, a me nā aesthetics. Me ka hoʻolauna ʻana o ka chipset S9, U2 UWB chip, ka mea i hoʻonui ʻia i ka puʻuwai puʻuwai, ka pahu māmā, a me nā kala hou a me nā kaula, hoʻomau ʻo Apple i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāna mau makana smartwatch.

Nā wehewehena:

- S9 chipset: ʻO ka chip hou loa i hoʻohana ʻia i ka moʻo Apple Watch, hāʻawi i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ka pono.

– U2 Ultra Wideband (UWB) chip: He puʻupuʻu e hāʻawi ana i ka pololei o ka wahi no nā polokalamu.

– ʻO ka mea ʻike maka o ka puʻuwai puʻuwai: He mea ʻike i hoʻohana ʻia no ke ana ʻana i ka puʻuwai o ka puʻuwai ma ke ʻano maʻamau.

- Nā ʻāpana paʻi 3D: Nā ʻāpana o ka wati i hana ʻia me ka ʻenehana paʻi 3D.

