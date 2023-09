ʻO ka Apple Watch Ultra 2: Hoʻonui a me nā hiʻohiʻona hou

Ua hiki mai ka lua o ka hanauna ʻo Apple Watch Ultra me nā hoʻonui kaulana. Hōʻike ka wati i kahi kaʻina hana wikiwiki, e kōkua ana i ke ola pākaukau lōʻihi. Hoʻohui ʻia, kaena ka Ultra 2 i nā sensor i hoʻomaikaʻi ʻia no ka heluhelu olakino a me kahi chip U2 hou no ka nānā ʻana i ka GPS pololei.

Hoʻokumu ka puʻupuʻu S9 hou i ka Apple Watch Ultra 2 a hoʻolauna i kahi ʻano hou i kapa ʻia ʻo "double tap," e hoʻonui ai i ka ʻike mea hoʻohana a me ka hiki. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona o ka wati he mana ma ka hāmeʻa o Siri e hana kūʻokoʻa ana me WiFi, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻohana i nā kauoha leo i kekahi ʻano.

E like me ka Series 9, i wehe ʻia, hōʻike ka Ultra 2 i ka hoʻokō ʻana o Apple i ke kaiapuni. Hoʻokomo ka wati i ka maʻiʻo i hoʻohana hou ʻia i loko o kāna hihia a ʻaʻohe kalapona. Eia kekahi, ua hoʻolālā ʻia ka Ultra 2 me nā mea hoihoi o waho i ka noʻonoʻo a hana ʻia me nā ʻāpana hana hou.

Ma keʻano o ka hoʻolālā, mālama ka Ultra 2 i ka hiʻohiʻona like me kona mua, me kahi hōʻike kiʻekiʻe 49-milimeter. Hāʻawi ka hōʻike i ka nani o 3,000 nits, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻike ma lalo o ka lā pololei. Ua hoʻolauna pū ʻo Apple i ka hōʻike "Modular Ultra", e hoʻoponopono maʻalahi i ke ʻano pō, e kūpono ia no ka ʻaʻahu o ke ao a me ka pō.

He mea koʻikoʻi ke ola pākaukau o ka Ultra 2, me ka wati hiki ke hiki i 36 mau hola o ka hoʻohana maʻamau a he 72 mau hola ma ke ʻano haʻahaʻa haʻahaʻa.

Loaʻa ka Apple Watch Ultra 2 no ka pre-order e hoʻomaka ana i kēia lā a kūʻai ʻia mai Kepakemapa 22nd, me ke kumu kūʻai o $799.

